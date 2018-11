Akşener: AK Parti ile HDP arasında gizliden bir görüşme yapılıyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''AK Parti ile HDP arasında el altından, masanın altından ve yarın Dolmabahçe Sarayı'na ulaşabilecek görüşmelerin yapıldığını biliyorum ve bunu kamuoyuyla paylaştım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ‘münakaşa’ demesi bunu değiştirmez. 'Megri Megri' türküsünü söylediklerini ne çabuk unuttuk. Sayın Kalın ve AK Parti unutmuş olabilir ama biz unutmadık'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin Belediye Başkan Adayları'na ilişkin bazı yayın organlarında çıkan iddiaları yalanlayan Akşener, ''Her ilde, ilçede, bölgede aday çıkarmak üzere çalışmaları sürdürüyoruz. Bu ismi söylenen arkadaşlarımızın her birinin her görevi en üstün niteliklerle yerine getireceğini sizinle paylaşmam lazım. Ama bu haberin kaynağı nedir bilmiyorum ve bizden olmadığını söyleyebilirim'' diye konuştu.

'2 TARAF ARASINDA SEÇİME GİDERKEN KONFORLU BİR TARTIŞMA ZEMİNİ OLUŞUYOR'

Son günlerde AK Parti ile CHP arasındaki 'Türkçe ezan' polemiğine de değinen Akşener, ''Türk milleti ezanına sahiptir. Ezanımız camilerimizin minerallerinden ilelebet sedasını duyurmaya devam edecektir. AK Parti ile CHP arasındaki bu tartışmaya rağmen burada herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Ama her seçime giderken çok konforlu bir tartışma zemini oluşuyor her 2 taraf arasında. Dini değerler üzerinden tartışma AK Parti için müthiş bir konfor alanı. Cumhuriyet değerleri üzerinden tartışma da CHP için bir konfor alanı. Matematik olarak baktığınız zaman maliyetsiz bir şekilde seçimlerde oy almayı sağlayan bir tartışma ya da göreceli bir işbirliği bu. Dolayısıyla 1930'larda başlayıp 1950'lerde biten yani Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra oluşan ihtilaf sahalarından alınmış ve hiç tartışma konusu yapılmaması gereken bir konunun bugün bir CHP'li milletvekili tarafından tartışmaya açılmasını çok manidar buluyorum” diye konuştu.

'HEPİNİZ BUNA ŞAHİTLİK EDECEKSİNİZ'

Akşener ''AK Parti ile HDP arasında el altından, masanın altından ve yarın Dolmabahçe Sarayı'na ulaşabilecek görüşmelerin yapıldığını biliyorum ve bunu kamuoyuyla paylaştım'' diyerek şunları ifade etti:

''Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın münakaşa demesi bunu değiştirmez. 'Megri Megri' türküsünü söylediklerini ne çabuk unuttuk ? 29 Ekim'de bütün silahları ile davul zurna eşliğinde peşmergelerin Türkiye'den geçişini ne çabuk unuttuk ? Dolmabahçe'deki o fotoğrafı ne çabuk unuttuk ? Dolayısıyla dün 'Çözüm Süreci' konusunda 'ne kadar iyi bir iştir' diyenlerin, Türkiye'yi hendeğe itenlerin ve Türk askerinin, polisinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kanı pahasına hendekten çıkarıp geldiğini ne çabuk unuttuk ? Sayın Kalın ve AK Parti unutmuş olabilir ama biz unutmadık ve tarih tekerrürden ibarettir derlerdi eskiden. Bu tarih tekerrürü yeniden ve özellikle İstanbul için başlamıştır. Hepiniz buna şahitlik edeceksiniz.''

‘'AHAT ANDİCAN BENİM ÇOK DEĞER VERDİĞİM BİR İNSANDIR'

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican'ın görevi bıraktığına ilişkin çıkan haberlere ilişkin konuşan Akşener, ''Andican İstanbul'un önemli aktörlerinden birisidir. Uzun yıllar politik sahadadır ve benim de çok değer verdiğim bir insandır. Bir problem neticesinde bu görevi bırakmış değil tamamen sembolik ve temsil makamından olması kaynaklanan bir nedenle bu kararı aldı. Çünkü bu görevin tanımı yok" dedi.

