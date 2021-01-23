HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener: Aşı takvimi net şekilde acilen açıklanmalı

Akşener: Aşı takvimi net şekilde acilen açıklanmalı

23.01.2021 18:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akşener: Aşı takvimi net şekilde acilen açıklanmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Aşının temini ve uygulama süreçleriyle ilgili olarak bilgiler ve takvim net şekilde acilen açıklanmalıdır. Devlet, aşıyı getirmek için gayret sarf etmez. Bulur ve getirir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Kovid-19 süreci ve aşı konusuna değinerek, iktidarın 50 milyon doz aşı için anlaşma yaptığını açıkladıktan 3 ay sonra ancak 3 milyon doz aşı temin edebilmesinin vatandaşta hayal kırıklığı yarattığını ileri sürdü.

Vatandaşın gözü ve kulağının aşıyla ilgili yeni haberlerde olduğunu ve iktidarın bu hassasiyete karşılık vermesi gerektiğini vurgulayan Akşener, "Aşının temini ve uygulama süreçleriyle ilgili olarak bilgiler ve takvim net şekilde acilen açıklanmalıdır. Devlet, aşıyı getirmek için gayret sarf etmez. Bulur ve getirir." dedi.

Akşener, gazeteci ve siyasetçilere yapılan saldırılar ile devletin savcısına yönelen tehditleri, milletin huzuru ve güvenliği açısından kaygı verici bulduğunu dile getirdi. Son yaşananlarla ilgili olarak ilk ve en önemli muhatabın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna işaret eden Akşener, İçişleri ve Adalet bakanlarının da saldırganlarla ilgili vakit kaybetmeden işlem yapmakla mükellef olduğunu söyledi.

Akşener, "Kendilerine yönelen en küçük sözlü saldırıya bile en üst perdeden cevap verirken, ülkenin siyasetçisi, gazetecisi, savcısı saldırıya uğrayıp, tehdit edilirken sessiz kalamazlar. Bu olmaz, olamaz. Sayın Erdoğan'ı, küçük ortağını, bu konularda takındığı medeniyet ve hukuktan uzak tutumu konusunda, uyarmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Akşener, siyasetin, insanların birbirine hakaret ettiği bir alan olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Milletimiz, ağır ekonomik koşullarla boğuşurken sırf siyasi ikbal uğruna, yanan ateşe odun taşımanın manası yok." ifadesini kullandı.

Milletin derdinin işsizlik, kaynamayan tencere, özgürlük ve ödenemeyen faturalar olduğunu dile getiren Akşener, iktidarın acilen hamaseti bırakıp, milletin gündemine odaklanması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ

ABD'deki yönetim değişikliğini anımsatan Akşener, dünya siyasetinde yaşanan ve gelecek dönemi şekillendirecek gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerine kafa yorulması gerektiğini ifade etti. Bu farkındalığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşlarında göremediklerini iddia eden Akşener, dış politikada yaşanan gelişmelere de değindi.

Dış politikanın, diplomasi kanalları ve stratejik bir akılla yapılacağını ifade eden Akşener, "Dış politika eşi, dostu, yandaşı büyükelçi yapıp, ülkelerin liderleriyle arkadaşlık ilişkisi kurmaya çalışarak yürütülmez." diye konuştu.

Türkiye'nin artık AB üyeliği konuşulmayan, ABD ve AB tarafından yaptırım uygulanan bir ülke olduğunu savunan Akşener, "Türkiye, Biden yönetimi altında ABD ile ilişkilerin nasıl olacağı da iktidarın amigoluk seviyesinde takındığı, Trump destekçiliği nedeniyle an itibarıyla belirsiz durumda olan bir ülke." diye konuştu.

"S-400 MESELESİ ÇÖZÜLEMEZ BİR MESELE DEĞİLDİR"

Yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin gelişmesini ve normalleşmesini umduğunu belirten Akşener, şunları kaydetti:

"S-400 alımı, F-35 projesinden dışlanmamız ve gelen yaptırımlar nedeniyle gerilen ilişkilerin milli menfaatlerimiz çerçevesinde akıl ve sağduyu ile tamiri en doğru yol olacaktır. Biden yönetimi, Türkiye'nin egemenlik hakları ve menfaatleri olduğu gerçeğini unutmamalıdır. Türkiye'yi S-400 alımına iten nedenler arasında ABD'nin bir önceki yönetiminin adımlarının da önemli etkisi olmuştur. Biz, gerekli gördüğümüz taktirde ülke savunmamız için her adımı atabilir, her masaya oturabiliriz. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir parçası olması güvenlik açığı yaşama pahasına tüm güvenlik mekanizmasını tek bir yere bağlayacağı anlamına gelmez. S-400 meselesi, çözülemez bir mesele değildir. Yeter ki, Türkiye'yi itip kakan bir tavır sergilenmesin."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı olduğunu, ancak bunun akılcı yöntemlerle savunulması gerektiği ifade eden Akşener, "Suriye gibi Libya gibi iç savaş yaşanan ülkeler konusunda, taraf olmaktan vazgeçmeli, ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre pozisyon almalıyız. Müslüman ülkelerin bile 'Haçlı' dediklerinizle iş birliği yapabildiği bir diplomasi fotoğrafında Türkiye, hep kaybeden taraf olur." dedi.

"DİN VE MEZHEP KONULARINDAN ARINDIRILMIŞ DIŞ POLİTİKA BENİMSEYİN"

Türkiye'nin, dünyanın bu yeni dönemine, liyakatli diplomasi kadrolarıyla milli menfaatlerini gözeterek hazırlanması gerektiğini vurgulayan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Komşularımız veya başka ülkelerin iç işlerine karışmayı artık bırakın. Atatürk'ten bizlere yadigar olan ilkeler doğrultusunda Rusya'yı tahrik etmeyin, Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olmayın. Açıkça talep gelmedikçe, komşuların iç sorunlarında ve ikili ilişkilerinde arabuluculuğa soyunmayın. Din ve mezhep konularından arındırılmış bir dış politika benimseyin. Girdiğiniz Ortadoğululaşma yanlışına artık son verin. Uluslararası anlaşmalarla sağlanan edinimlerimizi koruyun, ahde vefa ilkesine bağlı kalın. Terörle mücadelede tavizsiz olun. Düzensiz göç ve başta insan kaçakçılığı olmak üzere, tüm uluslararası kaçakçılık şebekeleriyle mücadele edin. AB'ye tam üyelik perspektifini yeniden rayına oturtun. Demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler alanlarında girdiğiniz yanlış ve tehlikeli yoldan acilen dönün."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Akşener, partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'nin ne dış politikada ne de memleketin iç meselelerinde mesafe alacağını savunarak, bu sistemin, Türkiye'nin potansiyelini hayata geçirmesinin önündeki en büyük engel olduğunu iddia etti.

"Bu ucube sistem sürdükçe cehalet, vizyonsuzluk, beceriksizlik, yandaş kayırma, haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, milletimizin çilesi, gençlerimizin sıkıntısı sürer." ifadesini kullanan Akşener, geçen 2,5 yılda yaşananların bunun şahidi olduğunu ve bu sistemle ilgili yaptıkları tüm uyarılarda haklı çıktıklarını ileri sürdü.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
İstanbul Fırkateyni denizle buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarİstanbul Fırkateyni denizle buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
PÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yoluPÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü

Sputnik-V aşısı Türkiye'de üretilecek

Sputnik-V aşısı Türkiye'de üretilecek

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının şokunu yaşadı

Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

AK Parti'li Çelik: Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' denilerek saldırılmasını kınıyoruz

AK Parti'li Çelik'ten 'militan' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz

Bakan Akar'dan Yunanistan'a Ege uyarısı: Tutumumuz bellidir

Bakan Akar'dan Yunanistan'a Ege uyarısı: Tutumumuz bellidir

İstanbul Fırkateyni denizle buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul Fırkateyni denizle buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de (Yakup Moğul kimdir?)

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Numan Kurtulmuş'tan 'Süleyman Soylu ile Abdulhamit Gül arasında kırgınlık var mı?' sorusuna yanıt

Bakan Soylu ile Gül arasında kırgınlık var mı? Kurtulmuş'tan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.