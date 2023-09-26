HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akşener AYM'ye başvurdu! 5 milyon TL tazminat talep etti

Akşener AYM'ye başvurdu! 5 milyon TL tazminat talep etti

26.09.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7 yıl süren yargılama sürecinde hak ihlallerine maruz kaldığını belirterek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. İYİ Parti Sözcüsü Uğur Poyraz, başvuru hakkında bilgi verirken Akşener’in 5 milyon lira manevi tazminat talebinde bulunduğu öğrenildi.

Akşener AYM'ye başvurdu! 5 milyon TL tazminat talep etti

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, hakkında 4 yılı gizlilik kararı altında olmak üzere 7 yıl süren ve geçtiğimiz aylarda kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sona eren soruşturma sürecinde uğramış olduğu hak ihlallerine karşı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuru hakkında bilgi veren İYİ Parti Sözcüsü Uğur Poyraz, avukatlar tarafından “Adil yargılanma hakkının, kendisine yöneltilen suçlamanın nedeninden ve niteliğinden haberdar olma hakkının, makul sürede yargılanma hakkının ve lekelenmeme hakkının” ve siyasi saiklerle “Sınırlamanın Anayasa’da belirtilen amaçları aşamayacağına” ilişkin Anayasa kuralının ihlal edilmesinden dolayı Meral Akşener adına bireysel başvuruda bulunulduğunu söyledi.

5 MİLYON TL TAZMİNAT TALEBİ

Müvekkillerinin Anayasa’da düzenlenen haklarının ihlal edildiğinin tespitini talep eden Akşener’in avukatları ayrıca bu süreçte uğramış olduğu saldırılar sebebiyle 5 milyon lira manevi tazminat talebinde de bulundu. Bu tazminata hükmedilmesi durumunda tüm tutarın şehit ailelerine verileceği de dilekçede açıkça belirtildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisini öldürmekle suçlanıyordu! 'İki kadın arasında kaldım...'Sevgilisini öldürmekle suçlanıyordu! 'İki kadın arasında kaldım...'
'Önemli bir proje' diyerek açıkladı! 'Tüm Türk devletlerini ilgilendiriyor''Önemli bir proje' diyerek açıkladı! 'Tüm Türk devletlerini ilgilendiriyor'
Yer: İstanbul! Kimyasal atık paniği: 'Çekirdek paramparça oldu'Yer: İstanbul! Kimyasal atık paniği: 'Çekirdek paramparça oldu'
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İngiliz basını servetinin ne kadar olduğunu yazdı

İngiliz basını servetinin ne kadar olduğunu yazdı

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.