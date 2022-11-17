Akşener, "Başarısız oldum" diyerek açıkladı: Türkiye’nin en iyi siyasi kafa avcısıyım ama...

İzmir'de, Girişimci İş Kadınları Federasyonunun (GİFED) düzenlediği toplantıya katılan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, "kadın siyasetçi" konusunda itiraf geldi. Bu konudaki başarısızlığını kabul eden Akşener, "Siyasi olarak Türkiye’nin en iyi siyasi kafa avcısıyım ama çok başarısız olduğum bir yer var. Kadın seçtirme konusunda başarısız oldum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN EN İYİ SİYASİ KAFA AVCISIYIM"

Dün akşam geldiği İzmir’de bazı toplantılara katılacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in ilk durağı bir otelde GİFED tarafından gerçekleştirilen toplantı oldu. İş dünyasının kadın temsilcilerine seslenen Akşener, “Siyasi olarak Türkiye’nin en iyi siyasi kafa avcısıyım. Hiç tevazu göstermeyeceğim. Teknik kadromuz fevkalade. Ancak çok başarısız olduğum bir yer var. Kadın aktivist geçmişim olmasına rağmen kadın konusunda başarısız oldum. Yani kadın seçtirme konusunda başarısız oldum. Yüzde 25 kadın kotası var ama kazın ayağı böyle değilmiş. Bunu düzelteceğiz. Tüm birimlerimizde yüzde 25 kadın kotasına uyuldu ama milletvekilliği konusunda maalesef ben burada başarısız oldum. Bu defa bunu çözeceğiz. Kadınlar erkeklerden daha az para kazanıyor. Bizim nesilde siyaseti aile parası ile taptık. Siyasetin finansında bu tür mecburiyetler oldu. Çünkü maaşlarımız erkeklere göre hep daha azdı. Şimdi sizin vergilerinizle partilere verilen paranın bir kısmının siyasete ilk kez atılan kadınlara ayrılmasından yanayım. Kotaların yanında mutlaka bunun da olması gerekiyor” diye konuştu.

SİYASİ PARTİLERİ ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ANLATTI

Siyasi partileri şirketler üzerinden örneklendiren Akşener, “Biz çok yeni bir siyasi organizasyonuz. Yeni kurulmuş bir yapı, daha hızlı hareket eder ve daha hızlı kararlar alır. AK Parti 20 yıllık, CHP 100 yıllık bir parti. Biz Türkiye’de İYİ Parti’yi kurduğumu zaman İYİ Parti aslında küçük bir start-up, bir girişimcilik organizasyonuydu. Yönetim kurulu başkanı bir kadındı ve finans bulmakta çok zorlandık. Kenara biriktirdiği ölümlük parası denilen parayı veren kadınlar oldu. Ayrıca sabit seçmenimiz de yoktu. Gelinen noktada biz bugün Türkiye’nin en başarılı start-up’ıyız. Seçmenin ayağına gidip seçmeni mutlu etmeye çalışarak ürettiğimiz fikirleri seçmene ulaştırdık ve 81 ilde bayilikleri, yani il başkanlıkları bulunan, ilçelerimizin tamamında alt bayilerin yani ilçe başkanlıklarının olduğu, genel merkezimizin bulunduğu yerde idare merkezinin olduğu ve her birim başkanlığının başarı öyküsünün ne kadar seçmen kazandırdığı ile ölçüldüğü bir sistemimiz var. İlk seçimden sonra yanlış hatırlamıyorsam 37 milyon TL devletten sizin vergilerinizden para aldık. Bunu başardık. Bunu başarmamıza vesilen olan seçmenlerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

“DESTEK GÖRMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ”

GİFED Başkanı Huriye Serter de “Bizler iş dünyasındaki kadınlar olarak artık siyasette; sorunlarımızı bilen, tüm kadınların gerek ekonomiye katılımında gerekse siyasette ve karar alma mekanizmalarında yer almalarında desteklenmesi gerektiğine inanan, kadınların kendi kararlarını verebilme özgürlüğüne sahip olarak yetişmelerini parti politikası olarak benimseyen liderler görmeyi istiyoruz. Bugün artık bu ülkenin kadın hakları veya kadınlarla ilgili politikalarının siyasetin ikincil meselesi değil, asli meselesi olduğunu en iyi şekilde fark eden ve harekete geçen siyasetçilere ihtiyacımız var. Türkiye'de kadınlar çok önemli bir güç. Giderek daha da bilinçlenen toplumsal bir grup ve toplumun yarısından fazlasını oluşturuyorlar. Fakat ne yazık ki büyük resme baktığımızda pek de destek göremediğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Serter, kadınların siyaset ve iş dünyasındaki temsillerine ilişkin istatistikleri paylaştı. (İHA)

