HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akşener, 'Bu kimsenin bilmediği bir konu' diyerek uyardı! O tehlikeye dikkat çekti

Akşener, 'Bu kimsenin bilmediği bir konu' diyerek uyardı! O tehlikeye dikkat çekti

22.04.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramın ilk gününde deprem bölgesindeydi. Malatya ve Hatay'da depremzedelerle bir araya gelen Akşener, "Bu kimsenin bilmediği bir konu" diyerek “Müge (Zan) bugün dedi ki; Deprem bölgesinde, deprem çadırlarının kenarlarında yılanlar kol geziyor. Bir yılan ısırmasıyla bir çocuğumuz vefat etti" diye konuştu.

Akşener, 'Bu kimsenin bilmediği bir konu' diyerek uyardı! O tehlikeye dikkat çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü depremzede vatandaşlarla bir arada geçirdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Akşener, bölgedeki yılan tehlikesine dikkat çekti. "Bu kimsenin bilmediği bir konu" diyen Akşener, “Müge (Zan) bugün dedi ki; Deprem bölgesinde, deprem çadırlarının kenarlarında yılanlar kol geziyor. Bir yılan ısırmasıyla bir çocuğumuz vefat etti" açıklamasını yaptı.

AA-20230421-30918978-30918975-IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_MERAL_AKSENER_MALATYADA_DEPREMZEDELERLE_BULUSTU

"SAYIN KILIÇDAROĞLU SEÇİLECEK, BİZ DE İKTİDAR OLACAĞIZ"

Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla dün Malatya ve Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi. Akşener, Reyhanlı Ticaret Odası’nı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Adayı’mız ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları olarak, deprem bölgesinin 8 şehrinde bayram kahvaltısı ettik. Ben, Malatya’dan Hatay’a geldim. Amacımız, deprem sonrasında Reyhanlı’da ortaya çıkan sorunlar, Hatay merkezli olup buraya yansıyan sorunları dinlemek. 14 Mayıs’ta yapılacak seçim sonrası inanıyoruz ki 13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kılıçdaroğlu seçilecek, biz de iktidar olacağız. Dolayısıyla aldığımız bu bilgiler ışığında hem Hatay merkezde o büyük felakete çevrilmiş noktadan çıkarmak ve bu kadim şehri yeniden inşa etmek, o dokuyu, o tarihi korumak hem de çiftçimizin, esnafımızın, mesela çırçır fabrikaları yıkılmış bir an evvel onların tamir edilmesi lazım. Yeni baştan inşa edilmesi lazım. İş sahibi insanların işçilerini bundan sonra çalıştıracak bir mekanı yoksa işveren, işçilerinin parasını ödeyemez. Dolayısıyla işsizlik yeni baştan artacak. Hatay’a geri dönüşün sağlanması hem de sığınmacıların, bizim programımıza göre 2 yıl içerisinde itmeden, kakmadan iş birliği içerisinde onların gönderilmesini sağlamak üzere bir programımız var bizim, onu paylaştık.

"BU KİMSENİN BİLMEDİĞİ BİR KONU"

Müge (Zan) bugün dedi ki ‘Deprem bölgesinde, deprem çadırlarının kenarlarında yılanlar kol geziyor. Bir yılan ısırmasıyla bir çocuğumuz vefat etti’. Bu, kimsenin bilmediği bir konu. Şimdi Müge’nin ağzından sizler aracılığıyla Türkiye duyurmak istiyorum ama çok az kaldı. Hep birlikte el ele vererek Türkiye’nin çözülmeyecek bir problemi yoktur. Türkiye’nin gücü çok yüksektir. Yeter ki biz liyakate, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına önem verelim; insan kayırmaktan, çalmaktan, çırpmaktan vazgeçelim. Türkiye’nin çözemeyeceği problemi yoktur. Hep birlikte tarih yazacağız. Çok kaldı, Türkiye’ye bahar gelecek.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diğer ülkelerin Türkiye'den talebini açıkladı!Diğer ülkelerin Türkiye'den talebini açıkladı!
Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet açıklaması: Kimsenin gücü yetmezKılıçdaroğlu'ndan Diyanet açıklaması: Kimsenin gücü yetmez
CHP liderine mezarlıkta sözlü tepki! Olay sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklamaCHP liderine mezarlıkta sözlü tepki! Olay sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Hatay Malatya Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken seçim açıklaması

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan dikkat çeken seçim açıklaması

Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'

Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 200 binin üzerinde olursa...

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 200 binin üzerinde olursa...

AK Parti'nin İstanbul'daki ofisine silahlı saldırı girişimi

AK Parti'nin İstanbul'daki ofisine silahlı saldırı girişimi

İYİ Parti Lideri Akşener "CHP'liler gücenmeyin" diyerek seslendi

İYİ Parti Lideri Akşener "CHP'liler gücenmeyin" diyerek seslendi

İlginizi Çekebilir

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.