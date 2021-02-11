Akşener'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum" programında Candaş Tolga Işık'ın soruları yanıtlıyor. İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları: Seçmenin, vatandaşın istediği kendi dertlerinin rekabet ortamında konuştuğu politik bir düzen istiyorlar. Biz bunları konuşuyor. Siyaseten kızdığım insanlar var elbette ama gerçekten içtenlikle söylüyorum bana siyasi partilerden düşman bir kesim yok. BOĞAZİÇİ'NDEKİ OLAYLAR Birincisi ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okumadım, eşim ve yeğenim orada okudu. Enis Berberoğlu ile benim eşim Boğaziçi Üniversitesi'nde birlikte okudu. Biri ülkücü, birisi de solcu bir arkadaş. Sayın Ahmet Davutoğlu da o dönem Boğaziçi'nde okuyor fakat hiç kavga etmediler. Boğaziçi'nde sağcı-solcu kavgası hiç olmadı. İnsanların birbirine saygı duyduğu, saygı kavramının olduğu bir kültür var orada. Başörtüsü konusunda da 96 Kasım'ından 97 Temmuz başına kadar İçişleri Bakanlığı yaptım. Benim yeğenim başı açık ama başörtüsü konusunda onların hakları için mücadele etmeye açık bir kadındı. O dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde başörtülü öğrencilerin başını açmaya el uzatan kimse olmadı. Bu kültür çok özel bir kültür.

Sayın Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör atadı. Başarısız olduğu tescilli bir rektör. Bunun böyle olacağı biline biline yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde benim eleştirdiğim, bir kısım insanın o dönem tepki gösterdiği, çözüm sürecinde belirli konuşmalar orada yapıldı. Boğaziçi'nin eleştirilecek bu tarz yanları olsa da saygı kavramına rağmen bu atama bilerek yapıldı. 1980 öncesinde biz bunları gördük. 28 Şubat'ta da benzer şeyler oldu. 28 Şubat'ta başörtülü kız çocuklarıyla ilgili pek çok problem oldu Boğaziçi Üniversitesi'nde problem olmadı. Böyle bir kriz çıkarmak iktidarın ne işine yarayacak? Üretilmiş krizlerde sizin derdinizi konuşamayız. Biz 2 milyon esnafın derdini konuşuyorduk. Daha yeni Düzce'den geldim. 13 yaşlarında bir çocuk geldi, eğildi kulağıma, "Bizim evde bir telefon var, 3 kardeşiz, bir de televizyon var yetmiyor. Tablet verir misiniz?" dedi. Üretilmiş krizlerde bunları konuşmuyorsunuz. Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi soruşturma başlattı CEVDET KILIÇ'IN AÇIKLAMALARI Trakya Üniversitesi'nden bir adam, adam demek de olmaz, bir yaşam formu, Cevdet Kılıç... "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" diyor. Yazıklar olsun bu adama.

"MELİH BULU GÖREVDEN ALINMALI" Melih Bulu'dan bir önceki rektör de AK Parti'li Milletvekili'nin kardeşi. Neden onunla ilgili bir eylem yapılmadı... Bence derhal Melih Bulu görevden alınmalı. Rektör atamasının biçimine bir şey söylenmiyor ki... Çünkü o yanlış ama zaten Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin Sayın Erdoğan'a verdiği bir yetki var. Bu fiili bir durum var. O kültürden gelen Sayın Erdoğan'ı seven elbette birilieri var Boğaziçi'li vardır. Onu atasa bu sorun çıkmazdı. "Gezi" falan çıkmaz bu eylemlerden... Türkiye coğrafi ve stratejik olarak önemli bir ülke. Türkiye'deki devlet sisteminin bunlarla ilgili önlem alması söz konusudur. Bu önlemler alınıyor. Bu önlemlerin alınması konusunda muhalifler duruyor. Kimse engellemiyor. Ama bu tür Boğaziçi gibi Gezi olayları gibi bir şey oluyor, çok sert bir sistem devreye giriyor... Bu bir algoritma. Dünyanın her yerinde bu böyle. Başka ülkelerde istihbarat örgütleri ona göre önlem alıyor. Türkiye’de terörist olmayan teröristler var. YENİ ANAYASAYA DESTEK VERECEK Mİ? Sayın Bahçeli'nin çizdiği bir çerçeve var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi'ni zedeleyecek bir adım atılması mümkün değil diyor. Sayın Erdoğan'ın ise grup konuşmasında söylediği şeylere baktığınız zaman özgürlükler anlamında birçok şey söylüyor ama somut olarak yaptığı bir şey yok.