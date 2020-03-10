Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Dostun Putin bizi rezil etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasının büyük bir bölümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in İdlib'de ateşkese vardığı Moskova'daki toplantıya ayırdı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenerek "Dostun Putin kapıda beklemeni bütün herkese gösterip bizi rezil etti. Sayın Erdoğan hani itibardan tasarruf olmazdı. Onlar sana kapı önünde beklemeyi, layık gördün sen ayaklarına gidip onlara nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar olsun." dedi.
Akşener'in konuşmasından satır başları:
"Biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar günüydü. Türklerde kadın öğretendir, toplumun direğidir. Türklerde kadın akıldır, sağduyudur, toplumsal hafızadır. Türk devletleri kadını baş tacı yaptığı zaman yükselir. Türkler kadınlarıyla yükselir, kadınlarıyla yücelir.
'TÜRKİYE'DE KADIN ÖLÜYORSA TÜRKİYE ÖLÜYOR DEMEKTİR'
Milli mücadele böyledir, cumhuriyetin ilk yılları böyledir. Kültürümüz tarihimiz böyleyken kadın hapisse Türkiye geriliyor demektir. Türkiye'de kadın ölüyorsa Türkiye ölüyor demektir. Kadınımızın her türlü dayatmadan kurtulması için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz.
Türkiye'nin neresinde yaşıyorsanız yaşayın İYİ Parti'nin kapısı sorunlarınızın çözümleri için ardına kadar açıktı. Dünya emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SERT TEPKİ
Acı dolu bir haftayı geride bıraktık. Şehitlerimizi toprağa verdik. Ümit ettik ki yönettikleri devletin kendi şirketleri olmadığını hatırlasınlar. Ama olmadı. Mehmetçik İdlib’de vatanı için canını ortaya koydu ama sayın Erdoğan'ın yeni beceriksizliklere yelken açtığını gördük.
Sayın Erdoğan bilmez ki Mehmetçik son nefesini verdiğinde geride kalanların da nefesi kesilir. Sayın Erdoğan bunları bilseydi, bunlar sayın Erdoğan'ın bunlar umrunda olsaydı evlatlarımızı yitirdikten 2 gün sonra şaka yapabilir miydi? Askerimizi şehit eden Putin ve Esad oldu, ayağına giden biz oldu. Sayın Erdoğan, biz Türkler çok savaş kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık.
MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞME
Bu cahillik Putin ziyaretinde bir kez daha kendini gösterdi. Soçi’ye uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talebini yapan biz olduk. Moskova’da kazanan Rusya ve Esad oldu geri adım atan biz olduk.
Biz Türkler tarihimizde çok savaşlar kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadım. Altı yüz yıllık devletimizi kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. Tarih boyunca kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyabildik, yeni bir cumhuriyet kurduk. Bu nedenle Rusya’ya giderken milletçe senden tek bir beklentimiz vardı canını ortaya koyan Mehmetçik kadar onurlu olmandı.
'SEN AYAKLARINA GİDİP ONLARA NASIL TEŞEKKÜR EDEDBİLDİN?'
Sense gittin o onurun onda birini masa başında gösteremedin. Gittik kapılarda bekletilmeye razı olup üstüne bir de kabul edildiğiniz için Putin’e teşekkür ettin. Dostun Putin kapıda beklemeni bütün herkese gösterip bizi rezil etti. Sayın Erdoğan hani itibardan tasarruf olmazdı. Onlar sana kapı önünde beklemeyi, layık gördün sen ayaklarına gidip onlara nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar olsun."