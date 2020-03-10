Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Dostun Putin bizi rezil etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasının büyük bir bölümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in İdlib'de ateşkese vardığı Moskova'daki toplantıya ayırdı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenerek "Dostun Putin kapıda beklemeni bütün herkese gösterip bizi rezil etti. Sayın Erdoğan hani itibardan tasarruf olmazdı. Onlar sana kapı önünde beklemeyi, layık gördün sen ayaklarına gidip onlara nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar olsun." dedi.

Türkiye'nin neresinde yaşıyorsanız yaşayın İYİ Parti'nin kapısı sorunlarınızın çözümleri için ardına kadar açıktı. Dünya emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SERT TEPKİ



Acı dolu bir haftayı geride bıraktık. Şehitlerimizi toprağa verdik. Ümit ettik ki yönettikleri devletin kendi şirketleri olmadığını hatırlasınlar. Ama olmadı. Mehmetçik İdlib’de vatanı için canını ortaya koydu ama sayın Erdoğan'ın yeni beceriksizliklere yelken açtığını gördük.

Sayın Erdoğan bilmez ki Mehmetçik son nefesini verdiğinde geride kalanların da nefesi kesilir. Sayın Erdoğan bunları bilseydi, bunlar sayın Erdoğan'ın bunlar umrunda olsaydı evlatlarımızı yitirdikten 2 gün sonra şaka yapabilir miydi? Askerimizi şehit eden Putin ve Esad oldu, ayağına giden biz oldu. Sayın Erdoğan, biz Türkler çok savaş kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık.

MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞME



Bu cahillik Putin ziyaretinde bir kez daha kendini gösterdi. Soçi’ye uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talebini yapan biz olduk. Moskova’da kazanan Rusya ve Esad oldu geri adım atan biz olduk.