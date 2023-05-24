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Akşener'den dikkat çeken sözler 'CHP Genel Başkanı' vurgusu! Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası... 'Bizi rahatsız edecek bir şey yok'

24.05.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk yorum geldi. Akşener'in açıklamasındaki 'CHP Genel Başkanı' vurgusu dikkat çekerken Akşener 'Bizi rahatsız edecek bir şey yok' ifadelerini kullandı.

Akşener'den dikkat çeken sözler 'CHP Genel Başkanı' vurgusu! Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası... 'Bizi rahatsız edecek bir şey yok'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna günler kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek kararı sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de açıklama geldi.

"BİZİ RAHATSIZ EDECEK BİR ŞEY YOK"

Akşener açıklamasında "Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı sıfatıyla imzaladığı metinde bizi rahatsız edecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"GERİ KABUL ANLAŞMASININ MUTLAKA İPTAL EDİLMESİ LAZIM"

Ayrıca Akşener "Bugün 7 maddelik bir protokol açıklandı. O çok net. 6 partinin yaptığı protokolde de çok netti sığınmacı meselesi. Muhalefete baktığımızda Suriyeliler, Afganlar kalsın diyen yok. Aynı yerde doğmuş, aynı kültürün sahibi bir toplu insan sayısı var. Her ülke için çok büyük sorun. Geri kabul anlaşmasının mutlaka iptal edilmesi lazım." dedi.

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'BAKANLIKLAR' KONUSU

Öte yandan Akşener, Özdağ'a verildiği iddia edilen bakanlıklar konusundaki soruya da yanıt verdi. Akşener, "Biz henüz bakanlıklar konusunu konuşmadık. İki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı seçime girdik. Alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle CHP ve İYİ Parti seçimden sonra bir araya gelecek ve görevlendirmeler yapılacak" dedi. Akşener, "CHP'nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları hangi siyasi partiye 'Siz burada görev alın' diyeceği İYİ Parti'yi ilgilendiren bir durum değildir. CHP'nin vereceği bir karardır. Saygı duyuyorum. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ'a böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır, saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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