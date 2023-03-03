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  4. Geçtiğimiz yıl "3 Mart'ta görüşürüz" demişti... Muharrem İnce'nin Akşener ve Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyayı salladı! "Altılı masanın sonucunu söyleyeyim mi?"

Geçtiğimiz yıl "3 Mart'ta görüşürüz" demişti... Muharrem İnce'nin Akşener ve Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyayı salladı! "Altılı masanın sonucunu söyleyeyim mi?"

03.03.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert ifadelerle yaptığı açıklamalar beraberinde altılı masadan ayrılmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçmişteki bir açıklaması sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen tek lider olmasına ilişkin net yorumları dikkat çeken İnce'nin ayrıca geçen yıl "Önümüzdeki 3 Mart'ta görüşürüz" demesi de gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl "3 Mart'ta görüşürüz" demişti... Muharrem İnce'nin Akşener ve Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyayı salladı! "Altılı masanın sonucunu söyleyeyim mi?"

Beş parti lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "kazanacak aday" vurgusundan vazgeçmeden masaya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini önerdi, önerisi geri çevrilince masadan bugün yaptığı açıklamayla ayrıldı. Ankara'da Millet İttifakı çerçevesinde yaşanan gelişmelerle sıcak saatler yaşanırken Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin geçmişteki açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI KABUL ETTİRİRSE AKŞENER AYRILIR"

Muharrem İnce'nin geçtiğimiz yıl 10 Aralık'ta katıldığı Kanal 23 canlı yayınında altılı masanın akıbetiyle ilgili yorumu sorulduğunda "Sonucunu söyleyeyim mi? Orası dağılır, oradan hiçbir şey çıkmaz" demesinin ardından 2 gündür yaşananlara benzer sözleri dikkat çekti. İnce, konuşmasının devamında "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını altılı masaya kabul ettiremez, ettirirse sayın Akşener ayrılır, başka ittifaklar doğar" demesi yeniden gündem oldu.

"3 MART'TA GÖRÜŞÜRÜZ" DEMİŞTİ

İnce'nin yine geçen yıl CNN Türk'te katıldığı bir başka programda ise 3 Mart tarihini işaret etmesi dikkat çekti. Partisinin birinci olacağı iddiasını vurgulayan İnce, “Önümüzdeki 3 Mart’ta da görüşürüz. Ortalık ayağa kalkacak. Merak etmeyin" demişti.

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