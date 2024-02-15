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Akşener'in gösterdiği büyükşehir adayına tepki gösteren 117 kişi istifa etti! "Atatürk'e düşmanlığı herkesçe bilinen..."

15.02.2024 16:02 | Son Güncelleme:
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Adaylarını bir bir belirmeye devam eden İYİ Parti'de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesi partililerce tepkiyle karşılandı. Yılmaz için, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan düşmanlığı herkesçe bilinen" ifadesini kullanan İYİ Parti Ordu İl Kurucu üyelerinden Vedat Karaman zehir zemberek ifadeler kullanıp 116 kişiyle beraber istifa etti.

Akşener'in gösterdiği büyükşehir adayına tepki gösteren 117 kişi istifa etti! "Atatürk'e düşmanlığı herkesçe bilinen..."

İYİ Parti Ordu Teşkilatı’nda aralarında kurucu üyelerin de bulunduğu 4 ilçeden 117 partili, büyükşehir belediye başkan adayına tepki göstererek partiden istifa etti.

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"HAYATIMIZDA GÖRMEDİĞİMİZ ŞEYLERE ŞAHİT OLUYORUZ"

Ordu’da bir araya gelen İYİ Parti üyeleri, büyükşehir belediye başkanlığına Enver Yılmaz’ın aday gösterilmesine tepki göstererek, partiden istifa ettiklerini duyurdu. Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkiinde bir araya gelen 117 kişi, hiçbir zorlamayı kabul etmediklerini belirtti. Partililer adına basın açıklaması yapan İYİ Parti Ordu İl Kurucu üyelerinden Vedat Karaman, “Çıkar için bir araya gelmedik. Bu süreçte asla şahsi bir menfaatin peşinde olmadık. Yüce Allah en büyük şahidimizdir. İkbal davasında olmadık. Sadece inandığımız yolda yürüdük. Sizleri bugün burada şahsiyetimiz, şehrimiz ve memleketimiz için topladık. 31 Mart yerel seçimlerine doğru ilerlediğimiz bugünlerde siyasi hayatımız boyunca görmediğimiz, duymadığımız, emsaline şahit olmadığımız hadiselerle karşı karşıyayız” diye konuştu.

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"ATATÜRK'E DÜŞMANLIĞI HERKESÇE BİLİNEN..."

Karaman, açıklamasına şöyle devam etti:
“Bizans yıkıldı fakat oyunları hala bitmemiş. Görüyoruz ki doğduğumuz büyüdüğümüz şehrimiz üzerinde ahlak yoksunu oyunlar oynanmaktadır. Fakat biz biliyoruz ki zor oyunu bozar ve biz hemşehrilerimizin aleyhine olan hiçbir oyunun içinde yer almayacağız. Bu şehirden kovularak giden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan düşmanlığı herkesçe bilinen, Karadeniz’in incisi Ordu’muza kavga ve nefret tohumlarından başka bir şey ekmeyen, ardında dizi dizi şaibeler bırakan, adli merciler ile sayfa sayfa dosyaları olan, dün karşı karşıya olduğumuz, bugün mecburi bir şekilde yan yana getirilmek istendiğimiz hiçbir zorlamayı kabul etmiyoruz. Biz boynumuza tasma takmadık, biz aklımızı kiraya vermedik, biz haysiyetimizi sokakta bulmadık.”

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YILMAZ'IN ESKİ SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz’ın parti hakkındaki sözlerine de tepki gösteren Karaman, “Kurulduğu günden bugüne İYİ Parti ile olan münasebetimiz kurumsal yapıya zarar vermeyecek şekilde ilerledi. Ne biz zarar verdik, ne biz zarar gördük. Hep fedakarca davrandık. Geldiğimiz nokta ise bizi yok sayan, bizi değersiz gören ve bizden kul olmamızı isteyen bir süreçtir. Bu şehirden kovulan, kendi partisinden dahi ciddi şaibelerle uzaklaştırılan, il ve ilçe teşkilatlarımızın hiçbirinin fikri sorulmadan 31 Mart yerel seçimleri için Ordu Büyükşehir Belediyesi adaylığına Enver Yılmaz seçilmiştir. Enver Yılmaz ‘ben olmasam Ordu’da İYİ Parti’nin kapısına kilit vurulacaktı. Ben aday olmasam İYİ Parti ilçelerde ilçe belediye başkan adayları dahi çıkartamayacaktı. Ben olmasam seçim çalışmaları yapacak paraları dahi yoktu. Onlar bana mecburdular, ben de onları değerlendiriyorum’ sözleriyle İYİ Parti ile olan bağını her yerde hiç çekinmeden dile getirmiştir” ifadelerine yer verdi.

117 KİŞİ İSTİFA ETTİ

4 ilçede toplam 116 kişinin istifa ettiğini, kendisinin de destek için partinin kurucu üyeliğinden istifa ettiğini söyleyen Karaman, “İYİ Parti’den çıkan Enver Yılmaz’ın efsane Orduspor’umuzun başkanlığı döneminde yok edilmesine, tesislerin yıkılmasına, spor kamuoyunu ikiye bölmesi de bizim istifa sebebimizdir. Ordu ilinde turizmde marka olmuş tesisleri de başkanlığı döneminde yok etmesi de istifa sebebimizdir. Ordu’da yaşayan ve alın teri ile para kazanan Alucralılara ‘Bir avuç Alucralı’ demesi ve aşağılaması da bizim istifa sebebimizdir. İstifa merciimizi Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye’de üye olan arkadaşlar da 116 kişi olarak harekete geçirdik. Ben de istifa eden arkadaşlarıma destek olarak, İYİ Parti kurucu üyeliğimden istifa ediyorum” şeklinde konuştu.(İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Yerel seçim Ordu İYİ Parti
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