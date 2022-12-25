Kulisleri sallayacak 'adaylık' iddiası! "Akşener ve Kılıçdaroğlu anlaşacak" diyerek açıkladı: Ne Mansur Yavaş ne Ekrem İmamoğlu...

İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından altılı masada adaylık tartışmalarında birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta 'adaylık ilanı' olarak yorumlanan çıkışlarda bulunurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "kazanacak aday" vurgusunu yinelemeye devam ediyor. Eski DSP Genel Başkanı ve eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'in paylaştığı kulis bilgisine göre ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşma sağlanamazsa iki isim altılı masadan bir başka ismi aday gösterecek.

"AK PARTİ'NİN KORKULU RÜYASI OLACAK"

Masum Türker, söz konusu iddiasını CNN Türk canlı yayınında paylaştı. Türker, Kılıçdaroğlu'nun olamaması durumunda altılı masadan aday olacak kişinin "AK Parti'nin korkulu rüyası olacak ve karşı kampanya yapılmasını zorlaştıracak" bir isim olduğunu öne sürdü.

ALTILI MASADAN BİR İSİM

Türker, bahsettiği kişinin "altılı masayla birlikte çalıştığını" ifade etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ELEDİ

Programın sunucusu Ahmet Hakan'ın "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu değil mi o isim" sorusunu Türker "Değil" diye yanıtladı.

"ELEŞTİRECEK BİR ŞEYİNİ BULAMAYACAKLAR"

Türker, "AK Parti o isim nedeniyle tir tir titriyor mu?" sorusu üzerine ise "Eleştirecek bir şeyini bulamayacaklar" şeklinde yanıt verdi.

'ALTILI MASANIN ADAYI BABACAN' İDDİASI

Devamında ise gazeteci Turgay Güler, Türker'e bahsettiği kişinin Ali Babacan olup olmadığını sordu ve "Çünkü tarife uyan tek kişi o" dedi.

Türker'in bu soru karşısında sessiz kalırken kullandığı beden dili yanıtın "Evet" olarak yorumlandığı görüşünü doğurdu.