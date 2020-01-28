AKUT Başkanı Şalcı: "Elazığ'daki deprem haberini aldıktan 3 saat sonra olay yerindeydik"

MUHAMMED BOZTEPE - AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Recep Şalcı, Elazığ'daki depremin haberini aldıktan 3 saat sonra olay yerinde çalışmaya başladıklarını belirterek, "İlk çalışmamızda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile enkaz altındaki iki kişiyi sağ çıkardık. Başka bir enkazdan da bir kişinin sağ olarak çıkarılmasını sağladık." dedi.

Şalcı, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra yaptıkları çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Deprem haberini alır almaz Bingöl ve Gaziantep'ten 21 kişilik ekibin bölgeye gittiğini söyleyen Şalcı, ekiplerinden bölgede çok fazla bina yıkıldığı bilgisini almaları üzerine Rize, Trabzon, Giresun, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Kuşadası ekiplerinin de hazırlanmasını istediklerini ifade etti.

Başkan Şalcı, saat 04.00'te 106 kişilik arama kurtarma ekibi ve 2 arama köpeğiyle bölgede olduklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem haberini aldıktan 3 saat sonra olay yerinde çalışmaya başladık. İlk çalışmamızda AFAD, JAK ve UMKE ile enkaz altındaki iki kişiyi sağ çıkardık. O enkazı AFAD'a devredip başka enkaza geçtik. Diğer enkazdan da bir kişinin sağ olarak çıkarılmasını sağladık. Toplamda 8 cenaze bulduk ve çıkardık. Ekiplerimizin bir kısmı bölgedeki vatandaşlarımız için çadır kurulmasına destek verdi. Yaklaşık 200 çadırın kurulması çalışmasında yer aldık. Pazar günü bizim çalıştığımız enkazdaki tüm kazazedeler çıkarılınca görevimizi tamamladık ve bölgemize döndük.