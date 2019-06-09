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AKUT’tan gerçeği aratmayan tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekipleri, vakalardaki hata payını azaltmak için Çal ilçesi Kısık Kanyonu’nda gerçeğini aratmayan bir tatbikat yaptı.AKUT Denizli ekipleri, 50 metrelik uçurumda nefes kesen bir tatbikata imza attı.

AKUT’tan gerçeği aratmayan tatbikat

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekipleri, vakalardaki hata payını azaltmak için Çal ilçesi Kısık Kanyonu’nda gerçeğini aratmayan bir tatbikat yaptı.
AKUT Denizli ekipleri, 50 metrelik uçurumda nefes kesen bir tatbikata imza attı. Çalışmalarına ara vermeden devam eden AKUT Denizli ekibi, bölgede meydana gelebilecek her türlü acil durumlar karşı hazır bulunuyor. Olaylara müdahale esnasında hata payını en aza indirmek isteyen ekipler, senaryo gereği Çal ilçesi kısık kanyonunda doğa yürüyüşü yapan bir vatandaşın ayağı kayıp 50 metre yuvarlanarak bir kanyona düşmesi sonucu AKUT ekibine operasyon çağrısı yapıldı. Yaralı vatandaşın bulunduğu alan kısa sürede gelen ekipler, alandaki su akıntısı ve yüksek debi nedeniyle su yoluyla ulaşılamadığı için yaralı vatandaşa iple erişim teknikleri kullanılarak ulaştı. Yaralının kırık ayağını atelleyen ekipler sonrasında makara sistemleri kurularak kazazede dar olan yarıktan yukarı çekilerek sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından tatbikat sonlandırıldı.

AKUT’tan gerçeği aratmayan tatbikat

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