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Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

23.11.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı. Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı.

Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı.

Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı.

Bunların arasında fotoğraflar, silahlar, mücevherler ve mobilyalar da vardı.

Özel bir kulüpte bin kişinin katılımıyla düzenlenen müzayedede Capone'un en sevdiği silahı 850 bin dolara alıcı buldu.

Eşyalar arasında mobilyalar ve sanat eserleri de vardı

Chicago Tribune gazetesine göre bu tabanca, 20. yüzyılda yapılmış bir ateşli silaha ödenen en yüksek paraya satıldı.

Al Capone 1920'lerde ABD'de alkolün yasaklanmasıyla birlikte yasa dışı alkol satışı yapan mafyanın en büyük liderlerindendi.

Vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası aldıktan sonra Alcatraz Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ünlü gangstere ait diğer silahlar ve bardak takımları da alıcı bulan diğer ürünler arasındaydı

Bu eşyalar, Al Capone'un 1947'deki ölümünden bu yana ailesinin elinde bulunuyordu.

Açık artırmada Capone'un fotoğrafları da satışa çıktı

Reuters ajansının aktardığına göre Al Capone'un hayattaki üç torunundan biri olan Diana Capone, iki kız kardeşiyle birlikte yaşlandıkları için bu eşyaları satmaya karar verdiklerini söyledi.

Diana Capone babası ve dedesinin 1920'lerden kalma resmiyle birlikte poz verdi

Diana Capone, California'da pek çok evin yanmasına yol açan yangınların da satış kararında etkili olduğunu belirtti.

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