Alaattin Çakıcı'nın yeğeni, bacağından vurulmuştu! Adem Çakıcıya silahlı saldırıda yeni gelişme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yaralama olayının Hüseyin Demir ile Haydar Kuşcu arasındaki mali uyuşmazlık nedeniyle başladığı anlatıldı. İddianamede şüpheli Kuşcu'nun, yakını olan Doğan Yardımcı ile birlikte, Hüseyin Demir'i 'koruduğu' düşünülen Adem Çakıcı'yı, öldürmeye karar verdikleri belirtildi. Bu amaçla Göksel Meşeci, Gazi Demir ve Ufuk Aktaş'ı azmettirdikleri ve bir plan dahilinde eylemi gerçekleştirdikleri anlatıldı.

Şüphelilerin Hüseyin Demir ve Adem Çakıcı'nın görüşme yaptığı yerde takip ettiği belirtilen iddianamede, Gazi Demir'in Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara'ya defalarca ateş ettiği kaydedildi. Sağ bacağından yaralanan Çakıcı'nın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

EMNİYETE GELEN İHBAR

Olaydan hemen sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü arayan kimliği belirsiz bir kişinin, 'Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı silahla vuruldu. Bu konuyu Gazi Mahallesi çocukları yaptı. Kapalıçarşı'da Hüseyin Demir ile Haydar Kuşçu arasında sorunun çözülmesi için, salı günü Doğan Yardımcı Bakırköy’de bir toplantı organize etti fakat, toplantının sonunda sorun çözülemedi. Aynı gece de Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya attılar. Bu işi Bakırköy'deki toplantıda bulunan Doğan Yardımcı, Gazi Demir ve CİO lakaplı Cihan Meşeci'nin akrabası olan Göksel Meşeci planladı. Karşılığında Göksel Meşeci, Doğan Yardımcı ve Gazi Demir çok büyük paralar aldılar' içeriğindeki ihbarı da iddianamede yer aldı.

"KÜFÜR ETTİ, ELİNDE SİLAH GÖRDÜM, ARACIN LASTİKLERİNE DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Gözaltına alınan şüpheli Gazi Demir ifadesinde Adem Çakıcı'nın yanlarına yanaşan bir araçtan kendilerine küfür ettiğini ve elinde silah gördüğünü, bu nedenle aracın lastiklerine doğru 3-4 el ateş ileri sürdü. Şüphelilerden Haydar Kuşçu'nun firari olduğu, Göksel Meşeci ve Gazi Demir'in ise tutuklandığı da belirtildi. Şüphelilerden Doğan Yardımcı ve Ufuk Aktaş ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddianamede Haydar Kuşçu ve Doğan Yardımcı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, Göksel Meşeci, Gazi Demir ve Ufuk Aktaş hakkında ise 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Göksel Meşeci ve Gazi Demir hakkında Mevlüt Kara'yı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar, Gazi Demir hakkında 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)

