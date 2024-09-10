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  4. Alaattin Çakıcı'ya yakın iş insanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Alaattin Çakıcı'ya yakın iş insanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

10.09.2024 19:13
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İstanbul Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle geldiği iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Kemal Çağlar Temel aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Temel'in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile yakın olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri satan firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Kemal Çağlar Temel, kanlar içinde yere yığıldı.

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ÇAKICI İLE YAKIN İLİŞKİDE

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ederken cinayete kurban giden Kemal Çağlar Temel'in suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile yakın olduğu ortaya çıktı. Temel'in sosyal medya hesabında Çakıcı ile çekilmiş fotoğraflarını yayınladığı ve Çakıcı ile ilgili paylaşımlar yaptığı görüldü.

İŞ YERİ ÖNÜNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü iş yeri önünde detaylı inceleme yaptı. Uzun süren inceleme sonunda Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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MAHALLELİ SALDIRGANDAN ŞÜPHELENMİŞTİ

Görgü tanığı Halis Gündoğdu saldırganın hareketlerinden şüphelendiğini söyleyerek "Yaklaşık 1 buçuk saattir burada duruyordu, maskeli. Bir ara kayboldu sonra tekrar geldi iş yerini gözetlemeye başladı. Ben de hırsız felan zannettim, malzemeler dışarıdaydı. 2-3 dakika sonra bir baktım 4-5 el silah sesi. Motosikletle gelip kapıya yanaşan kişiye ateş etti. Vurulan kişi galibi iş yeri sahibiymiş. Sonra yaya olarak kaçtı" diye konuştu.

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Saldırganı gördüğünü söyleyen Mehmet Uğur ise, "Şüphelendik, hatta sert sert baktım. Aşağıya doğru ilerledi. Daha sonra tekrar gelerek motorla gelen arkadaşa ateş etmeye başladı. Park ettikten sonra 2 el ateş etti. Sonra yerdeyken de 5 el silah sıktı. 112'yi arayarak haber verdim. Saldırganı burada beklerken gördük" dedi.

Başka bir görgü tanığı da 'Tam arkasına döndüğü sırada arkasından ateş etti" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Üsküdar alaattin çakıcı kozmetik
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