Alacağı için işten ayrıldığı firmaya geldi! Dehşet saçtı... Bıçakla çalışanlara saldırdı

Edinilen bilgilere göre, sanayi bölgesinde bulunan beşinci keresteciler sokağında gerçekleşen olayda, A.Y, alacağı para olması nedeniyle işten ayrıldığı su firmasına geldi. Daha sonra henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı A.Y ve çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu A.Y elindeki bıçak ile Z.A ve S.B isimli şahıslara saldırdı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Bıçak darbelerinden hafif şekilde yaralanan Z.A ve S.B ise polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. (İHA)

