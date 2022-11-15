HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alacağı için işten ayrıldığı firmaya geldi! Dehşet saçtı... Bıçakla çalışanlara saldırdı

Alacağı için işten ayrıldığı firmaya geldi! Dehşet saçtı... Bıçakla çalışanlara saldırdı

15.11.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Erzurum'da meydana geldi. A.Y. isimli şahıs, işten ayrıldığı su firmasına alacaklarını temin etmek için geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle A.Y. ve çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından A.Y. yanındaki bıçakla iki çalışana saldırdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Alacağı için işten ayrıldığı firmaya geldi! Dehşet saçtı... Bıçakla çalışanlara saldırdı

Edinilen bilgilere göre, sanayi bölgesinde bulunan beşinci keresteciler sokağında gerçekleşen olayda, A.Y, alacağı para olması nedeniyle işten ayrıldığı su firmasına geldi. Daha sonra henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı A.Y ve çalışanlar arasında tartışma çıktı.

AW760022_05

Tartışmanın büyümesi sonucu A.Y elindeki bıçak ile Z.A ve S.B isimli şahıslara saldırdı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Bıçak darbelerinden hafif şekilde yaralanan Z.A ve S.B ise polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kripto para tartışması kanlı bitti! Hem arkadaşını hem kendini vurduKripto para tartışması kanlı bitti! Hem arkadaşını hem kendini vurdu
1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
bıçak çalışan saldırı

En Çok Okunan Haberler

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

İlginizi Çekebilir

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.