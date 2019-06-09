HABER

Alaçatı'da huzurlu tatil için denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

İZMİR'in turizmdeki lokomotif ilçesi Çeşme'nin tarihi taş evleri ile ünlü mahallesi Alaçatı, Ramazan Bayramı'nda binlerce tatilcinin tercihi olurken, tatilcilerin huzur ve güveni için eğlence mekanlarında ve yollarda gürültü denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı.

Alaçatı'da huzurlu tatil için denetim

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in turizmdeki lokomotif ilçesi Çeşme'nin tarihi taş evleri ile ünlü mahallesi Alaçatı, Ramazan Bayramı'nda binlerce tatilcinin tercihi olurken, tatilcilerin huzur ve güveni için eğlence mekanlarında ve yollarda gürültü denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde, ruhsatsız olduğu belirlenen 4 içkili mekan mühürlenip, kapatılırken, yüksek sesle müzik yayını yapan iş yerleri hakkında da cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tutuldu.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle binlerce tatilci Çeşme'ye gitti. Çeşme nüfusu tatilcilerle yaklaşık 1 milyonu buldu. Tatilcilerin Çeşme'de en çok tercih ettiği yerlerin başında da günün her saati rüzgarıyla serinlik veren, tarihi taş evleri ile ünlü Alaçatı Mahallesi yer aldı. Tatil süresince gün boyu plajları dolduran tatiler, akşamları ise Çeşme ve Alaçatı sokaklarını akın etti. Kalabalık nedeniyle iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar yaşandı. Polis ekipleri, bayram süresince ilçede güvenlik tedbirlerini üst düzeye çıkardı.Tatilcilerin huzur ve güveni için eğlence mekanlarında, yollarda gürültü denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı. 7- 8 Haziran tarihlerindre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Narkotik Şube ve Asayiş Şube ekipleri ve eğlence Alaçatı'daki mekanları tek tek denetleyip, ruhsatlarını ve gerekli evraklarını kontrol etti, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarını yaptı. Denetimlerde, saat 01.00'den eğlence mekanlarında gürültü denetimleri de yapıldı. Denetimlere Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Çeşme Belediyesi Zabıta ekipleri de destek verdi. Alaçatı'da 2 gün boyunca yapılan denetimlerde ruhsatsız olduğu belirlenen 4 içkili mekan, mühürlenip, kapatıldı. Yüksek sesle müzik yayını yaptığı belirlenen mekanlar hakkında polis tarafından tutanak tutuldu. Tutulan tutanakların düzenlendikten sonra cezai işlem yapılmak üzere Çeşme Belediyesi'ne gönderileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Alaçatı'da huzurlu tatil için denetimAlaçatı'da huzurlu tatil için denetimAlaçatı'da huzurlu tatil için denetimAlaçatı'da huzurlu tatil için denetim

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyorYüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor
Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardıÇarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

Soylu'dan İmamoğlu ile ilgili flaş sözler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüz binlerce gencin gözü yeni askerlik sisteminde! Salı günü başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Çarşı izinine çıkan asker denize atlayıp hayat kurtardı

Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

Cuma başlıyor! Bu yıl ilk kez yapılacak

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.