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Alanya'da 2 turist boğulma tehlikesi geçirdi!

13.01.2024 20:27 | Son Güncelleme:
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Antalya Alanya'da denize giren Polonya uyruklu 2 turist boğulma tehlikesi geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hastaneye kaldırılan G.T.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alanya'da 2 turist boğulma tehlikesi geçirdi!

Antalya Alanya'da dün korku dolu anlar yaşandı. Olay, dün öğle saatlerinde Kleopatra Plajı’nda meydana geldi. Denize giren Polonya uyruklu G.T.K ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden G.T.K. ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, arkadaşına ise ayakta müdahale edildi. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan G.T.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Öte yandan, iki turistin çevredekiler tarafından kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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