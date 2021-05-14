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Alanya'da bayramda plajlar turistlere kaldı

14.05.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de plajlar turistlere kaldı.

Alanya'da bayramda plajlar turistlere kaldı

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmanın 15'inci gününde Alanya'daki plajlar yine turistlere kaldı. Alanya'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 22 derece, nem oranı ise yüzde 67 ölçüldü. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde turistler dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına geldi. Güzel havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkaran turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. Kısıtlamadan muaf turistler, ilçede kafe ve restoranların, dükkanların kapalı olmasından dolayı günlerinin büyük bölümünü plajlarda geçiriyor.

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'BİZ TEDBİRLERİ EN İYİ ŞEKİLDE ALDIK'

Turizmci ve plaj işletmecisi Uğur Uysal, turistlerin Türkiye'ye gelmek istediğini belirterek, “Biz turizmciler olarak koronavirüsün bir an evvel bitmesini temenni ediyoruz. Turizm Alanya'nın, daha doğrusu Türkiye'nin bel kemiği, bacasız fabrikası. Bunu tüm dünya biliyor. İnşallah bir an evvel biter. Ülke olarak tüm önlemleri aldığımıza inanıyorum. Turizmciler olarak pandeminin gerektirdiği tüm hijyen, mesafe gibi önlemleri özen göstererek alıyoruz. Alanya'ya gelecek tüm turistlere her şekilde hazırlıkları yaptığımızı belirtmek istiyorum" dedi.

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'TÜRKİYE'DEKİ KALİTE DÜNYAYLA YARIŞIR'

Gelen turistlerin de Alanya'dan çok memnun olduğunu, koronavirüs tedbirlerini yerinde bulduklarını ifade eden Uysal, “Çok memnun olduklarını, yani abartılı şekilde olmadığını, hijyene mesafeye dikkat ettiklerini söylüyorlar. Onlar da yaklaşık 2 senedir evlerinde kapalı kalıyor. Bir an evvel kendilerini dışarı atıp, ilk başta Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Çünkü buradaki hizmet, kalite, fiyat standardı dünyayla yarışır. O yüzden bir an evvel gelmek istiyorlar" diye konuştu.

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DHA

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