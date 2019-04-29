Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

JOSEF SURAL KURTARILAMADI



Kazada ağır yaralanan futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Aytemiz Alanyaspor da futbolcusu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini doğrularken Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun."

Ayrıntılar geliyor...

