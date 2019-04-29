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Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 04:01 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişinin ise durumunun iyi olduğu açıklandı.

Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

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Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

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JOSEF SURAL KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Aytemiz Alanyaspor da futbolcusu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini doğrularken Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun."

alanya

Ayrıntılar geliyor...

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Kayseri Alanyaspor josef sural

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
bu nasıl bir rezillik kardeşim!!! superlig takımı, aşağı yukarı 600 km olan bir yolu minibüsle mi gidiyor!! kadıköy - pendik dolmuşu mu bu?? ayıptır yaa; alanya yönetimi bu kadar mı aciz ?? herkese büyük geçmiş olsun
Nasıl haber okuyorsun kardeşim 7 futbolcu kafileden ayrılarak özel vip minibüs kiralamış yani bu yaşanan olayla yönetimin bi ilgisi yok Umarım ligin bu son haftlarında üzücü bir olay yaşamayız
Yok öyle değil o... Futbolcular kendileri vip minibüs kiralamışlar...
@goldkh haberi düzgün oku beyin fakiri. İzinli futbolcular vip minibüs kiralayıp destek amaçlı gitmişler aynı minibüsle dönerken kaza olmuş.. Beyni yok fikri var neyse küfür etmicem..
adamlar ozel olarak kiralamislar nerenizden okuyosunuz..
takımdan ayrı vip araçla dönmek istemişler
@goldkh ben de onu düşünüyordum. neden takım otobüsünde değil de bu 7 futbolcu özel araçla gidiyor ? yönetim bu 7 futbolcuya neden izin veriyor vip araçla gitmesine? enteresan gerçekten. Allah rahmet eylesin alanyaspor camiasının başı sağolsun. bununla geçmiş olsun.
Dikkat ettiysen futbolcular kiralamış vip minibüsü takım otobüsüyle gidenlerde herhangi bir sıkıntı yok
Alanyaspor geçmiş olsun. Yaralı futbolculara acil şifalar diliyorum
geçmiş olsun allah şifa versin
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