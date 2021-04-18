Albert Einstein kimdir? Albert Einstein'ın buluşları teorileri ve iq'su|En güzel Einstein ile ilgili mesajlar ve sözler

Almanya doğumlu olan Albert Einstein, Aşkenazi Yahudisi ve teorik fizikçidir. Fizik ve matematik çalışmaları sayesinde 1921 yılında Nobel Fizik Öldülü'ne layık görülen Einstein'ın iq'sü merak ediliyor. Peki, Albert Einstein kimdir? İşte, en güzel Einstein ile ilgili mesajlar ve sözleri... ALBERT EİNSTEİN'IN IQ'SÜ KAÇ? Albert Einstein uzay, zaman, enerji ve yer çekimi gibi konulara yeni bakış açısı getiren teoriler ortaya koymuştur. Gerizekalı olduğu düşünülürken, atomu keşfetmiştir. Albert Einstein'in hayatı birçok filmlere ve kitaplara konu olmuştur. Dünyanın en zeki insanı olarak kabul edilen Einstein'in IQ'su 160'tır. ALBERT EİNSTEİN'IN HAYATI VE TEORİLERİ Alman İmparatorluğu'nun Ulm kentinde, Aşkenazi Yahudi bir ailede dünyaya gelen Einstein, yaşamının ilk yıllarını Münih'te geçirdi. Lise eğitimini ve yüksek eğitimini İsviçre'de tamamladı; fakat bir üniversitede iş bulmada yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde müfettiş olarak çalışmaya başladı. 1905 yılı Einstein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuramları hemen benimsenmemiş olsa da ileride fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayımladı.1914 yılında Max Planck'ın kişisel ricası ile Almanya'ya geri döndü.

1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nazi Partisi'nin iktidara yükselişi nedeniyle 1933'te Almanya'yı terk etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Ömrünün geri kalanını geçirdiği New Jersey eyaletinin Princeton ilçesinde ölmüştür. Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu kuramları sonradan deneysel olarak defalarca doğrulanmıştır. E = mc2 denklemi ile formüle ettiği kütle-enerji eşdeğerliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar, modern fiziğe diğer katkıları arasındadır. Ömrünün büyük bir kısmını bütün kuramları birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmaya çalışarak geçirmiş ama bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Einstein kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına, özellikle belirsizlik ilkesine oldukça şüpheci yaklaşmış fakat bu yaklaşımlar ileride geniş kabul görmüştür.Einstein, Nazilerin nükleer bomba geliştirmesi endişesiyle ABD başkanı Franklin D. Roosevelt'e bir mektup göndermiş, ABD'nin nükleer çalışmalara başlamasını tavsiye etmiştir.

Holokost sonrası Yahudilerin kendi ülkelerine sahip olması gerektiği fikrini savunmuş, İsrail'in kuruluşuna destek vermiştir. Çeşitli söyleşilerinde Yahudilik dinine ve diğer kutsal kitaplara inanmadığını belirtmiş, sosyalizme sempati duyan bir makale yayımlamıştır. Bertrand Russell ile birlikte nükleer silahlara karşı bir manifesto da yayımlamıştır.1999'un sonlarında 100 ileri gelen fizikçiyle gerçekleştirilen milenyum oylamasında Einstein, tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında 1. sırayı almıştır.Einstein, hayatı boyunca 300'den fazla bilimsel makale yayımlamıştır, ayrıca 150'den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. Başarıları ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü, "dahi" ile eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. EN GÜZEL EİNSTEİN MESAJLARI VE SÖZLERİ Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır. Cevapları olan değil soruları olan insanları dinleyin. Başarılı bir adam olmak için çalışmayın, aksine önemli bir adam olmak için çalışın. Dehanın 10′da 1′i yetenek 10′da 9′u da çalışmaktır.