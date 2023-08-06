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  4. Alçak eylemlere bir yenisi daha eklendi! Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

Alçak eylemlere bir yenisi daha eklendi! Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

06.08.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da artarak devam eden islam düşmanlığı eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Firoozeh Bazrafkan isimli bir sanatçı rendeyle Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını parçaladı. Aşağılık eylemin görüntülerini paylaşan Bazrafkan, saldırıyı neden yaptığını da açıkladı.

Alçak eylemlere bir yenisi daha eklendi! Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

İran asıllı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirdi.

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SEBEBİNİ BU SÖZLERLE AÇIKLADI

İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i parçalayan Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayımladı. Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi "İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını" belirtti.

Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

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ÇİRKİN SALDIRILAR DURMAK BİLMİYOR

Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce "kadın, yaşam ve özgürlük" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Son dönemde Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar tepkiyle karşılanıyor. Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor. (AA)

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Danimarka kuran

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