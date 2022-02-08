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Alçak tuzak! Fotoğraflarını kullanıp onlarca müstehcen hesap açtı…

08.02.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteli Derya Kuş’tan alçaklığa karşı alkışlanacak mücadele! Derya Kuş, şantaja tehdide boyun eğmeyerek ‘montaj video ve fotoğraflarla' kendisini taciz eden kişiyi sosyal medyadan ifşa etti. Derya adına onlarca hesap açan şüpheli, Deepfake teknolojisini kullanarak pornografik görüntülerdeki kadınların yüzünü genç kızın yüzüyle değiştirerek gerçekmiş gibi yayınladı. İşte şoke eden olayın detayları…

Alçak tuzak! Fotoğraflarını kullanıp onlarca müstehcen hesap açtı…

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarını kullanarak hayatını alt üst etti. İstanbul'daki bir üniversitede siyaset bilimi okuyan Derya Kuş'un hayatını sosyal medyada 'Sefa' adını kullanan bir tacizci kâbusa geçirdi.

İddiaya göre zanlı, Ağustos 2021'de Instagram'da pornografik içerikli bir hesap açıp profil resminde de genç kızın fotoğrafını kullandı. Derya'nın şikâyeti üzerine hesap kapatıldı. Aynı kişi, kıza gönderdiği mesajlarda kendisine tecavüz edip öldüreceğini söyledi. Derya'nın ‘Kimsin, benimle sorunun ne?’ şeklindeki sorularını yanıtsız bırakan zorba, ‘Seninle mahkemede görüşeceğiz’ dedikten sonra bir süre ortadan kayboldu. Üniversite etkinliğinin afişini Twitter'da paylaşan zanlı, altına da "Ben de geleceğim" diye yazınca Derya'yı ölüm korkusu sardı.

ONLARCA MÜSTEHCEN HESAP

Akşam gazetesinin haberine göre; O günden sonra Instagram'da ve okulun Telegram gruplarında Derya adına onlarca hesap açan şüpheli, Deepfake teknolojisini kullanarak müstehcen görüntülerdeki kadınların yüzünü genç kızın yüzüyle değiştirerek gerçekmiş gibi yayınladı. Derya ahlaksız paylaşımları ve sosyal medya hesaplarını mahkeme kararıyla kaldırtıp kapattırsa da tacizciyi durdurmayı başaramadı. Suç duyurusunda bulunmasına rağmen sonuç alamayan genç kız son çare olarak sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. 7 aydır kendisini tecavüz ve ölümle tehdit eden maganda yüzünden psikolojisini bozulduğunu, sokağa çıkamadığını, sosyal çevresini kaybettiğini söyleyen Derya, "Bana istediklerini yapmam gerektiğini söylüyor. Hocalarım dahil okuldaki herkese açıklama yapmak durumunda kalıyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu kişidir" dedi. Genç kızın yardım çağrısı binlerce kadın ve sivil toplum örgütü tarafından 'yalnız değilsin' mesajlarıyla destek buldu.

DEEPFAKE'LE SAHTESİNİ GERÇEĞİNDEN AYIRMAK ZOR

SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, Deepfake'yi şöyle anlattı: "Deepfake, günümüzün en gelişmiş video montaj teknolojilerinden birisidir. Bu programla sosyal medya hesaplarından toplanan farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar sayesinde yüzünüz başka bir vücuda yerleştirilebilir. Oluşan sahte içerik gerçeğe çok yakındır. Öyle ki ilk bakışta anlaşılmaz. Buna karşı yapabileceğiniz çok şey yoktur. Mümkün olduğunca sosyal medyada fotoğraf ve video içeriklerinizi asgari düzeyde paylaşın."

MAHKEMEYLE BİLE ŞANTAJ YAPIYOR

Kâbus dolu günlerini anlatan Derya Kuş, şöyle konuştu: "Benim yüzümü eklediği pornografik videoları aileme, akrabalarıma, arkadaşlarıma gönderdi. Çevremdeki herkesin bana sırt çevireceğini belirtip istediklerini yapmamı söyledi. Kendisini şikâyet edeceğimi söylediğimde 'Senaryom hazır. Seni FETÖ'cü diye şikâyet edersen kimse dinlemez' diyor. İlaçlarla ayakta duruyorum. Ölüm dâhil tüm tehditleri sıralayan bu kişinin hak ettiği cezayı alsın."

İNTERNETTEKİ SUÇUN CEZASI YÜZDE 50 ARTAR

Sosyal medyada cinsel taciz suçlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken avukat Deniz Ketenci, "Sanal ortamın sağladığı kimlik gizleme sistemi, tacize zemin hazırlıyor. Tacizin 2 aydan 2 yıla kadar cezası vardır. Ancak posta gibi elektronik araçlarla faydalanarak işlenmişse ceza oranı yarı oranında artar" dedi. Ceza hukukçusu avukat Hasan Engin de yaşanan skandal olayı şöyle yorumladı: "Kadın, 'ölümle tehdit ediliyorum' diyor. Bu gibi durumlarda savcılar suçu basın yoluyla veya başka bir şekilde dahi öğrendiklerinde resen soruşturma başlatabilirler. Bakanlığın talimatıyla da soruşturma açılabilir."

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