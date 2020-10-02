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Aldatan sevgilisinden ilginç bir yöntemle intikam aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Kendisini aldatan sevgilisinin pahalı takım elbiselerini ücretsiz olarak vereceğini duyuran kadın, bunu intikam için yaptığını söyledi.

Aldatan sevgilisinden ilginç bir yöntemle intikam aldı

Kendisini aldatan sevgilisinden intikam almak isteyen kadın, sevgilisinin en pahalı takım elbiselerini Facebook üzerinden ücretsiz olarak vereceğini duyurdu.

Erkek arkadaşından intikam almak için sıra dışı bir yol seçti.
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Sevgilisinin pahalı takım elbiselerini Facebook’ta satışa çıkaran kadın, satın alacak biri çıkmazsa giysileri yakacağını söylüyor.

Ayrılmalarının ardından eşyalarını sevgilisine geri vermeyi düşünen bir kadın, kendisini aldattığını öğrendiği için onları satmaya karar verdi.

Facebook’ta takım elbiselerin fotoğrafını paylaşan kadın, isteyen herkesin bu elbiseleri ücretsiz olarak alabileceğini söyledi.

Eğer kimse almak istemezse, takım elbiseleri yakacağını söylüyor.
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“Sadece iki kez giyildi, 150 sterlin değerinde” ilanıyla takım elbiseleri satılığa çıkaran kadın “Almak isteyen olmazsa bunları ateşe vereceğim ve sevgilimin yeni kuşunun kapısına bırakacağım” dedi.

İsmini açıklamayan kadın, kendisini aldatan sevgilisine verdiği tepkiden ötürü Facebook’ta kahraman ilan edildi. Bir Facebook kullanıcısı “Sayende bir kiş bu elbiseleri giyerek işe girebilir” yorumunda bulunurken, başka bir kullanıcı “Ateşe vermek istediğiniz bir olta takımı da var mı” şeklinde şaka yaptı.

Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen kadın çılgına döndü.
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