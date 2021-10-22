Alec Baldwin'in film setinde yanlışlıkla vurduğu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins kimdir?

Ünlü aktör Alec Baldwin'in film setinde yanlışlıkla açtığı ateşle hayatını kaybeden sinematograf Halyna Hutchins**, film sektörünün hızla yükselen yıldızlarından biriydi.**

Halyna Hutchings, "Rust" (Pas) filminin setinde görüntü yönetmeni olarak çalışıyordu.

2020 yılında bağımsız süper kahraman filmi Archenemy'de de çalışan Hutchins'i, Amerikan Sinematografları Derneği'nin çıkardığı dergi, 2019 yılında "yükselen bir yıldız" diye tanıtmıştı.

Archenemy yönetmeni Adam Egypt Mortimer, BBC'ye yaptığı açıklamada, Hutchins'in sette ölmesinin "gerçekten inanılmaz" olduğunu söyledi.

Mortimer, "Halyna kariyerinin henüz başlarında inanılmaz bir sanatçıydı ve bence insanlar onu gerçekten farketmeye başlamıştı. Sette böyle bir kazada ölmüş olması akıl alır bir şey değil. Anlaşılabilir gibi görünmüyor" dedi.

Ukrayna'da doğdu**, Sovyet üssünde büyüdü**

Halyna Hutchings 1979 yılında Ukrayna'da doğdu ve Kuzey Kutbu'ndaki bir Sovyet askeri üssünde büyüdü.

İnternet sayfasında, "çevresinde Ren geyikleri ve nükleer denizaltılarla büyüdüğü" yazıyor.

Verdiği bir mülakatta "Dışarda yapılacak fazla bir şey olmadığı için" daha o yıllarda sinemaya büyük merakı olduğunu söylemişti.

Kiev Devlet Üniversitesi'nde uluslararası gazetecilik okuyan Hutchins, okuldan sonra film sektöründe çalışmaya başladı.

İngiltere'de bazı belgesellerde çalıştıktan sonra Los Angeles'e taşışndı ve 2015 yılında Amerikan Film Enstitüsü Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Mike Nell'in yazıp yönettiği "Blindfire" dahil çeşitli filmlerde çalıştı ve dikkat çekmeye başladı.

Pollyanna McIntosh'un, 2019 yılında SXSW film festivalinde gösterilen "Darlin" adlı korku filminde de görev aldı.

Salı günkü son Instagram paylaşımında, sette ata binerken görüldüğü bir fotoğrafı var.

Ölümüne ilk tepkiler

Geçen yıl birlikte çalıştığı Archenemy filminin yönetmeni Adam Egypt Mortimer, BBC'ye Hutchins'in sette ölmesinin "gerçekten inanılmaz" olduğunu söyledi.

Mortimer "Hangi boyutta olursa olsun bir prodüksiyonda silahların kullanımı söz konusu olduğunda genel olarak uygulanan güvenlik protokolleri düşünülünce, bir silahın kazara ateş alıp Halyna'yı öldürmesi hem sektör açısından şok edici hem de böylesine müthiş bir sanatçının artık bizimle olmaması bakımından kesinlikle çok trajik bir olay" diye konuştu.

Mortimer, Hutchins'in sinemaya ne kadar tutkulu olduğundan bahsederken, filminin çekimi sırasında baş oyuncunun hasta olduğu için çalışamadığı bir gün yaşadıklarını hatırladı.

"O gün tamamen yeni bir şey icat etmemiz gerekiyordu. Yeni bir şey yazacaktık. Halyna çok heyecanlandı. 'Ah, Avrupa tarzı çekim yapacağız' diye sevindi."

"Bu zorlukları aşma kararlılığı, eldekiyle engelleri aşıp onu sanata çevirmekti işte. Onda işte bunu çok seviyordum, bir sanatçının yetişmesini izlemekti bu. Öyle biriyle birlikte çalışmak harikaydı" dedi.

Amerikan Film Enstitüsü Konservatuarı da Hutchins'in ölümü üzerine bir açıklama paylaştı ve "AFI topluluğu için bu kadar kıymetli bir kişinin kaybını anlatabilmek için kelimeler yetersiz kalıyor" dedi.

Set güvenliği yorumu

Amerikan Sinematograflar Derneği'nin yayımladığı American Cinematographer dergisinde 2019 yılında Hutchins ile yapılmış bir mülakat vardı.

Hutchins niçin gazetecilikten sinematografiye geçtiğini anlatıyor ve "Gazetecilikten sinematografiye geçişim Doğu Avrupa'da Britanya film prodüksiyonlarında çalıştığım sırada başladı. Ekiple birlikte ücra yerlere seyahat ediyor sinematografların nasıl çalıştığını izleyebiliyordum. Gerçek karakterlere dayalı öykü anlatımı beni büyülemişti" diyor.

Dergi, ölümünden sonra Hutchins'in ardından bir açıklama yaptı ve "Santa Fe'den gelen sinematograf Halyna Hutchins'in ölüm haberi bizi derinden üzdü. Set güvenliği, özellikle de ateşli silahların kullanıldığı durumlarda herkes için daima en önemli öncelik olmalıdır" dedi.

BBC Ukraynaca Servisi, Halyna Hutchings'in vatandaşı olduğu Ukrayna'nın ABD Konsolosluğu'nun da Hutchins ailesiyle temas kurduğunu, gereken yasal ve bürokratik desteği sağlayacağını bildirdi.

