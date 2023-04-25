Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir dekolteli pozlarıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Bir dönemin fenomen dizisi Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle sık sık gündem oluyor. Yıllar içindeki değişimiyle Dua Lipa'ya benzetilen ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Ünlü oyuncu Birsu Demir dekolteli pozları ile 'Yazı karşılıyorum' paylaşımı yaptı. Ünlü ismin bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Birsu Demir'e takipçileri;'Ruhuma yaz gelmiştir', 'Alev alıyor burası', 'Bayram şekeri' gibi yorumlar yaptılar.

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı.

Alemin Kralı isimli dizide hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazındı. Son olarak 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide yer aldı.



