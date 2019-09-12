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ALES giriş belgeleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

Adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 22 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de yapılacak 2019-ALES/2'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

Duyuruda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.

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ALES ösym sınava giriş belgeleri

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