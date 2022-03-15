ALES ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

ALES sınavı şu aralar gündemde olan konulardan birisi. ALES başvurusunu kaçıranlar için ÖSYM bir şans daha tanıyor. ALES geç başvuru ile adaylar, başvurularını yapabilir ve istediği sınava girebilir. ÖSYM tarafından uygulanacak ALES geç başvurularının ne zaman ve ücretinin ne kadar olduğu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ALES geç başvuru hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde işledik...

2022 ALES NE ZAMAN?

ALES yılda 3 defa gerçekleştiriliyor. ALES’in 2022 yılında yapılacak ilk sınav tarihi 17 Nisan 2022 olarak açıklandı. 81 ilde Bişkek ve Lefkoşa’da binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek 2022-ALES/1 sınavının sonuçları ise 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, sınavdan alınan puanların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir.

ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILIYOR?

ALES başvuru ücretleri hem banka hem de ÖSYM’nin e-ödemeler sayfasına yatırılabilir. ALES başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti sınav ücretinden yüzde 50 fazla ödenmektedir. ALES sınav ücreti 185 lira olarak açıklandı. Geç başvuru ücreti 277,5 olarak ödenecek.

Geç başvuru ücreti bugün için de ödenmesi gerekiyor. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılıyor. (https://odeme.osym.gov.tr/)

