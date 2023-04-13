ALES ne zaman, bu hafta mı? ALES sınav süresi ne kadar, kaç dakika kaç soru?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ALES 1 için sınav giriş belgelerini yayınladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebiliyorlar. Peki, ALES ne zaman, bu hafta mı? İşte ALES hakkında tüm bilgiler...

ALES NE ZAMAN, BU HAFTA MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu.

ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES sınavında sayısal ve sözel testler olacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

