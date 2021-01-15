ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri 2021... ÖSYM ertelenen sınavları ne zaman yapacak?

Geçtiğimiz yılın son günlerinde yapılması beklenen ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınavları hangi tarihlerde yapılacak henüz netleşmedi. Okulların yüz yüze eğitimine tekrar başlaması için yapılan bazı açıklamaların ardından ÖSYM'nin ertelediği sınavlar tekrar gündem oldu. Koronavirüs salgınındaki artışlardan dolayı ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar, vaka sayısı azaldığında tekrar yapılması bekleniyor. Koronavirüs vaka sayılarının hızla azalması ile adaylar; "ÖSYM ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri belli oldu mu" sorularına cevap arıyor. İşte ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınavları son durum detayları...

2021 ALES, YÖKDİL, E-YDS VE DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan dolayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ALES, YÖKDİL, DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiği paylaşılmıştı. Alınan tedbirlerin ardından tüm yurttan güzel haberlerin gelmesi ve vaka sayıların azalması ile birlikte, ÖSYM'nin ertelediği sınavları ne zaman yapacağı sorusu gündem oldu.