ALES zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 ALES sınav yorumları...

Bugün 2 Mayıs 2021 Pazar günü heyecanla beklenen ALES sınavı gerçekleşti. 2021 ALES sınav yorumları merak edilirken, on binlerce adayın katıldığı sınav için gelecek yılki adaylar ALES 2021 zor muydu, kolay mıydı sorularını sorguluyor. Peki ALES zor muydu, kolay mıydı?

ALES 2021 ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 2021 ALES SINAV YORUMLARI...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES/1, bugün on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. 150 dakika süren sınavın ardından ALES yorumları da merak ediliyor. ALES sınav yorumları ile adaylar, diğer adayların sınava dair görüşleri hakkında da fikir edinebiliyor.

Sosyal medya ve Twitter üzerinde kimi aday, sınavın oldukça zor olduğunu ve son senelerde girilen en zor sınav olduğunu dile getirirken kimi aday da çalışanın yapabileceği zorlukta bir sınav olduğundan söz etti. İşte bazı sınav yorumları:

Hayatımda girdiğim en zor sınavdın. #ales2021

Matematik kolaydı. Türkçe sorularını abartılı zor soruyorlar. Gereksiz uzunlukta cümleler, parçalar kullanılmış. Benim yorumlamam bu kadar. Herkese hayırlı günler #ales2021