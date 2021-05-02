ALES zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 ALES sınav yorumları...

Bugün 2 Mayıs 2021 Pazar günü heyecanla beklenen ALES sınavı gerçekleşti. 2021 ALES sınav yorumları merak edilirken, on binlerce adayın katıldığı sınav için gelecek yılki adaylar ALES 2021 zor muydu, kolay mıydı sorularını sorguluyor. Peki ALES zor muydu, kolay mıydı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES/1, bugün on binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. 150 dakika süren sınavın ardından ALES yorumları da merak ediliyor. ALES sınav yorumları ile adaylar, diğer adayların sınava dair görüşleri hakkında da fikir edinebiliyor.
Sosyal medya ve Twitter üzerinde kimi aday, sınavın oldukça zor olduğunu ve son senelerde girilen en zor sınav olduğunu dile getirirken kimi aday da çalışanın yapabileceği zorlukta bir sınav olduğundan söz etti. İşte bazı sınav yorumları:
Hayatımda girdiğim en zor sınavdın. #ales2021
Matematik kolaydı. Türkçe sorularını abartılı zor soruyorlar. Gereksiz uzunlukta cümleler, parçalar kullanılmış. Benim yorumlamam bu kadar. Herkese hayırlı günler #ales2021
Bugün bana yaşatılan şeyin "toksik olumluluk" olduğunu öğrendim. Teşekkürler #ales2021
Toksik olumlama sorusunu okurken aklına gerçek hayattan arkadaşları gelenler...sınavı bırakıp 5 dk onları düşündüm... #ales2021
Toprak sorusunda toprak olmak istemişimdir. #ales2021
Gündem olacak soruyu merakla bekliyorum. #ales2021
Pandemide herkes evde çok ders çalışmıştır diye düşünerek mi bu kadar zor sordunuz?
Paragraf sorularında sona yaklaşırken beynimde kurumuş boğazım çalıyordu. Abi oruçlu oruçluda bu kadar uzun paragraf koymazsın be ösym... #ales2021
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