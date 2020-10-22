Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Pendik ilçesindeki apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlarla ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadeler yazıldığını, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel çatışma zeminine çekmeye çalıştığını kaydetti. Söz konusu yazılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılmaya çalışıldığını belirten Çataklı, "Olay daha soruşturma aşamasındayken, henüz daha fail ya da failler ile ilgili bilgi yokken, ülkemizdeki kardeşlik ve huzur ortamından rahatsız olanlar, provokatif paylaşımlar ve haberlerle, bu hadiseyle ilgili kendi karanlık arzuları doğrultusunda bir algıyı kamuoyuna benimsetmeye çalışmaktadırlar. Daha önce de benzer olaylar, aynı kesimlerce, yine aynı şekilde kamuoyu ile paylaşılmış, ancak yapılan araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde olayların aslı ortaya çıkarılmıştır" dedi.

'ANINDA MÜDAHALE EDİLMEKTEDİR'

Açıklamasının devamında, son 4 yıl içinde meydana gelen benzer olayları hatırlatan Bakan Yardımcısı Çataklı, şunları kaydetti: