Alevilikle ilgili sözleri tepki çekmişti! İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan, Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti

Alevilik açıklamasıyla tepki çeken İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

''ÇARPITILMIŞ BİR İFADE OLDUĞUNUN O DA FARKINDA''

İbrahim Halil Oral, bilgi kirliliği ve spekülasyonlara ilişkin değerlendirme yaptıklarını belirterek ''Kılıçdaroğlu da çarpıtılmış bir ifade olduğunun farkında" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya "Kılıçdaroğlu'nun kimliği Sünni kesim için bir endişedir" yanıtını vermişti.

AKŞENER ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Oral, bu sözlerin ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu'na verilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemişti.



