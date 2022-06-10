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Alevilikle ilgili sözleri tepki çekmişti! İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan, Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti

10.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı Alevilik açıklamasıyla tartışma yaratan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Oral, ''Kılıçdaroğlu da çarpıtılmış bir ifade olduğunun farkında" dedi.

Alevilikle ilgili sözleri tepki çekmişti! İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan, Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti

Alevilik açıklamasıyla tepki çeken İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

''ÇARPITILMIŞ BİR İFADE OLDUĞUNUN O DA FARKINDA''

İbrahim Halil Oral, bilgi kirliliği ve spekülasyonlara ilişkin değerlendirme yaptıklarını belirterek ''Kılıçdaroğlu da çarpıtılmış bir ifade olduğunun farkında" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Oral, Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya "Kılıçdaroğlu'nun kimliği Sünni kesim için bir endişedir" yanıtını vermişti.

AKŞENER ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Oral, bu sözlerin ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu'na verilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemişti.

Akşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! İYİ Partili Oral'ın sözleri tartışmalara yol açmıştıAkşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! İYİ Partili Oral'ın sözleri tartışmalara yol açmıştı


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Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti

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