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Akşener Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! İYİ Partili Oral'ın sözleri tartışmalara yol açmıştı

09.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri gündeme oturdu. Konuyla ilgili İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan sonra Meral Akşener'den de açıklama geldi. Akşener, Oral'ın Kılıçdaroğlu'na ilişkin sözleri nedeniyle CHP liderinden özür diledi. Öte yandan Oral hakkında disiplin kurulu kararı verildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir YouTube programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuştu. Oral'ın Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilişkisi üzerinden söylediği sözler parti içinde de infial yarattı.

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"BU BİR ENDİŞEDİR"

Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili şöyle konuştu:

Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir" dedi.

"PARTİMİZİN RESMİ GÖRÜŞÜ DEĞİL"

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medyadan Oral'ın sözleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir."

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Çıray'ın ardından partinin genel başkanı Meral Akşener de Oral'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyen Akşener, "Şimdi sizle bir başka üzüntümü paylaşacağım" diyerek şunları söyledi:

"Ankara milletvekilimiz Halil İbrahim Oral bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum.

Bizim gibi ailelerin evlerinin her birinde mutlaka Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Ali cesurdur, Ali zor zamanımızda 'Medet ya Ali' dediğimiz bir büyüğümüzdür. Dolayısıyla Hz. Ali'yi sevenlerin, inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum. "

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

İbrahim Halil Oral, Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları nedeniyle TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Oral'ın bir sosyal medya kanalında yaptığı vatandaşların inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebiyle parti tüzüğü ve TBMM Grup İç Yönetmeliği uyarınca Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

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