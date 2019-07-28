Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

AK Parti’den istifa eden Ali Babacan’ın huzur isminde yeni bir parti kuracağı iddiaları sosyal medyada konuşulurken Medikal sektörünün önemli isimlerinden iş adamı Şükrü Derici yeni bir partiye ihtiyaç olmadığını kaydetti.

İstanbul’da Medikal sektörünün önemli isimlerinden Şükrü Derici eski bakan Ali Babacan’ın kuracağı parti isminin ‘Huzur Partisi’ olduğu başta sosyal medyadan olmak üzere bu duyumu alır almaz bu girişimi boşa çıkartmak adına bir takım girişimlerde bulundu. İş adamı Şükrü Derici, ‘Huzur Partisi’ adına tüm isim haklarını ve patentlerini kendi adına tescil ettirdi.

Ülkenin bekası için istikrarın şart olduğunu kaydeden Derici, bu yüzden AK Parti hükümetinin yoluna durmaksızın devam etmesi için Huzur Partisi adı altında tüm hakları alarak Türkiye’nin istikrarı adına böyle bir yola başvurduğunu belirtti.

Devletin bekası için istikrarın şart olduğunu kaydeden Derici, "AK Parti’nin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. İş insanları olarak 2023’e kadar seçimlerin yapılmamasından yanayız" dedi.