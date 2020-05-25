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Ali Babacan'dan Bahçeli'nin sözlerine canlı yayında sert cevap: Deli saçması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 20:59 | Son Güncelleme

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin DEVA partisi ile ilgili "FETÖ projesidir. Pensilvanya kaynaklıdır." sözlerine çok sert tepki gösterdi. Babacan, "Bunlar deli saçması iddialar. Evet DEVA Partisi bir projedir ama bu bir Anadolu projesidir. Bir Trakya projesidir." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'dan Bahçeli'nin sözlerine canlı yayında sert cevap: Deli saçması

Gazeteci Cüneyt Özdemir, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı polemiği sordu.

"SİZ BİR FETÖ PROJESİ MİSİNİZ?"

Cüneyt Özdemir, Babacan'a MHP Lideri Bahçeli'nin sözlerini hatırlatarak, "Siz dediniz ki 'Şu arada güçleri ellerinde' MHP için. 'Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Bu ülkeye ayağa kalksın, krizi atlatması için ne üretiyorlar' dediniz. Onun karşılığında da Devlet Bahçeli bir tweet attı ve dedi ki, 'İyi olacak, gelecek olacak, deva olacak ama Meclis'te özel olarak Cumhur İttifakı'nı ve özellikle de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 2023 yılındaki yapısına karşı bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. FETÖ projesidir. Pensilvanya kaynaklıdır.' Siz bir FETÖ projesi misiniz? Pensilvanya gizlice arkanızda mı duruyor DEVA Partisi'ni kurduğunuzda ve şu anda?" sorusunu yöneltti.

"BUNLAR DELİ SAÇMASI İDDİALAR"

Soru üzerine Ali Babacan, Devlet Bahçeli'nin sözlerine tepki göstererek şu şekilde konuştu:

"Şimdi bunlar deli saçması iddialar. Evet DEVA Partisi bir projedir ama bu bir Anadolu projesidir. Bir Trakya projesidir. Türkiye'nin her bir yanında binlerce kişi şu anda bizim teşkilatlarımızda görev almak için başvurmuş durumda.

"HANGİ DIŞ GÜCÜN BUNA GÜCÜ YETER"

Hangi dış gücün buna gücü yeter Allah aşkına ama ben şunu anlıyorum. Bazı partilerin siyaset tarzı dikkat ederseniz tamamen iftira, hakaret, hamaset. Buradan besleniyorlar. Biz alın terinden besleniyoruz. Bilek gücünden besleniyoruz. Bizim siyasetimiz hep böyle olacak. Ben arzu etmezdim ki herhangi bir siyasi partiyle polemiğe girmek ama bu kadar iftira bu kadar çamur olursa, bunun üzerine tabi ki bir şeyler söylemek gerekiyor. Ancak biliyorsunuz biz o konuyu kapattık."


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