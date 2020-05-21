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Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2020 09:27 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin FETÖ projesi suçlamalarına yanıt veren DEVA Partisi lideri Babacan "İş üretsinler. Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Ülkeye hangi faydası dokunuyor. Yoksa ona çamur at, buna çamur at, iftira at. Oturduğun yerden çok kolay" dedi.

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEYE HANGİ FAYDASI DOKUNUYOR?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile ilgili FETÖ projesi suçlamalarına karşılık veren Babacan, "Laf üretiyorlar, iş üretsinler. Üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar. Ona baksınlar, hatırlasınlar. O günler dejavu olarak akıllarına geliyordur. Bütün sistem yerle bir olurken, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortağıydılar. Türkiye'yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Ülkeye hangi faydası dokunuyor, bu ülke ayağa kalksın, krizi çabuk atlatması için ne üretiyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu anlatsınlar. Yoksa ona çamur at, buna çamur at, iftira at… Oturduğun yerden çok kolay işler." dedi.

"Siyasette laf üretmek en kolay iştir" diyen Babacan, "Biz alın teri döküyoruz, emek harcıyoruz. Sürekli Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. Bakanlığım döneminde de çok çalıştım az konuştum. Biz laf üretmek için siyaset yapmıyoruz ki!" tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) isimlerinin "FETÖ projesi" uygun olarak seçildiğini söylemişti.

Star TV'den Nazlı Çelik'e açıklama yapan Devlet Bahçeli, "Yoksa bu kadar tesadüf etmez. 'İyi' olacak, 'gelecek' olacak, 'deva' olacak. Ama Meclis'te özellikle Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. FETÖ projesidir, Pensilvanya kaynaklıdır" demişti.

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