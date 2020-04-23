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Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2020 17:47 | Son Güncelleme

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin kuruluşu nedeniyle paylaştığı mesaj sosyal medyada "Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermediği" yönünde eleştiriler alınca ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün anılmaması sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.

Babacan'ın paylaşımı şöyleydi:

"100 yıl önce bugün temsil gücü yüksek, her görüşü önemli kılan bir meclis kuruldu. Millî egemenlik bu meclisin fikir zenginliği üzerinde yükseldi.

Biz de ilk meclisin yüzüncü yılında 90 vatansever arkadaşımızla katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefiyle DEVA Partisi’ni kurduk. Her fikri değerli gören bir milli egemenlik anlayışıyla, tüm milletimizin özellikle de çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

BABACAN

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ MESAJ PAYLAŞTI

Babacan, gelen tepkiler üzerine yeni bir mesaj daha yayımlayarak Atatürk'ü andı. Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Çocuklarımızla buluşup hayallerini dinlediğimiz programın geniş halini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."

BABACANYENİ


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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan TBMM 23 Nisan mustafa kemal atatürk

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