HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ali Babacan’ın yeni partisinin ismi nedir? Partide kimler var?

Ali Babacan’ın yeni partisinin ismi nedir? Partide kimler var?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 10:54 | Son Güncelleme

Artık resmi olarak kurulma aşamasına gelen Alibacan’ın partisinin ismi ve partide kimlerin olacağı merak ediliyor? İşte Ali Babacan’ın önderlik edeceği yeni parti ile ilgili kafalarda oluşan soruların yanıtları.

Ali Babacan’ın yeni partisinin ismi nedir? Partide kimler var?

Türkiye’de yakın zamanda Ak Parti’den kopanların kurduğu 2 yeni partinin birden kuruluşuna tanıklık ediyor. Ahmet Davutoğlu’nun partisinden sonra bu sefer Ali Babacan’ın kuracağı gündemde. Peki Ali Babacan’ın partisinin adı ne olacak? Partinin kurucu kadrosunda kimler yer alacak?

ALİ BABACAN’IN PARTİSİNİN ADI "DEVA" MI OLDU?

Ali Babacan’ın önderliğinde kurulacak olan partinin isminin DEVA olacağı öğrenildi. Henüz kesinleşmese de gündeme çıkan bu parti adı yalanlanmadı.

PARTİNİN KURUCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Partinin kurucu isimleri ile ilgili gerek medya gerek kulislerde pek çok iddia var ancak henüz Ali Babacan’dan resmi bir açıklama gelmiş değil. Kurucu kadronun partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi ile açıklanması bekleniyor.

MUSTAFA YENEROĞLU PARTİDE Mİ?

DEVA PARTİSİ'NİN Kurucu kadrosunda yer almasına kesin bakılan isimlerden biri de Mustafa Yeneroğlu. Ak Parti'den istifa ederek ayrılan Yeneroğlu Twitter'da "Türkiye için çözüm vakti" paylaşımında bulundu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
İzmir’de rehine krizi!İzmir’de rehine krizi!
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan deva partisi

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Petrolde tarihi düşüş

Petrolde tarihi düşüş

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

Hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül duyurdu: İlk defa ceza ve infaz kurumlarında meslek lisesi kurulacak

Adalet Bakanı duyurdu: Cezaevlerinde kurulacak

Van'da depremzede öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı

Depremzede öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı

Son dakika haberleri: İzmir’de bir kadın bıçakla rehin alındı

İzmir’de rehine krizi!

İstanbul'da dilencinin oyununu zabıta ortaya çıkardı

Dilencinin foyasını zabıta ortaya çıkardı

Elazığ’da pide arasında uyuşturucu ele geçirildi

Pide arasında uyuşturucu ele geçirildi

MSB'den son dakika 'mutabakat' açıklaması

MSB'den kritik açıklama! Yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.