Ali Babacan’ın yeni partisinin ismi nedir? Partide kimler var?

Türkiye’de yakın zamanda Ak Parti’den kopanların kurduğu 2 yeni partinin birden kuruluşuna tanıklık ediyor. Ahmet Davutoğlu’nun partisinden sonra bu sefer Ali Babacan’ın kuracağı gündemde. Peki Ali Babacan’ın partisinin adı ne olacak? Partinin kurucu kadrosunda kimler yer alacak?

ALİ BABACAN’IN PARTİSİNİN ADI "DEVA" MI OLDU?

Ali Babacan’ın önderliğinde kurulacak olan partinin isminin DEVA olacağı öğrenildi. Henüz kesinleşmese de gündeme çıkan bu parti adı yalanlanmadı.

PARTİNİN KURUCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Partinin kurucu isimleri ile ilgili gerek medya gerek kulislerde pek çok iddia var ancak henüz Ali Babacan’dan resmi bir açıklama gelmiş değil. Kurucu kadronun partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi ile açıklanması bekleniyor.

MUSTAFA YENEROĞLU PARTİDE Mİ?

DEVA PARTİSİ'NİN Kurucu kadrosunda yer almasına kesin bakılan isimlerden biri de Mustafa Yeneroğlu. Ak Parti'den istifa ederek ayrılan Yeneroğlu Twitter'da "Türkiye için çözüm vakti" paylaşımında bulundu.

Demokrasimizin gün geçtikçe daha fazla tahrip edildiği, temel hak ve özgürlüklerin her gün daha fazla ezildiği, yargının ve yasamanın tahakküm altında nerdeyse tamamıyla işlevsizleştirildiği bir ortamda ortak özlemimiz olan özgürlükçü ve müreffeh Türkiye ideali için çözüm vakti. — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) March 8, 2020



