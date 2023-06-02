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Ali İhsan Yavuz kimdir, nereli? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz kaç yaşında, evli mi?

02.06.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali İhsan Yavuz, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Ali İhsan Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü siyasetçinin bulunduğu görevler...

Ali İhsan Yavuz kimdir, nereli? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz kaç yaşında, evli mi?

Ali İhsan Yavuz, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ali İhsan Yavuz Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır. İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz hakkında merak edilenler...

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR?

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da Trabzon Yomra'da dünyaya geldi.

Ali İhsan Yavuz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir.

Sakarya Barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar serbest avukatlık yapan Ali İhsan Yavuz 7 yıl AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 sene kadar teşkilatlarda görev aldı.

ALİ İHSAN YAVUZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Ali İhsan Yavuz 24. 25. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında 7 yıl Başkan Yardımcılığı, Eylül 2017'den Ağustos 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.

  1. Olağan Kongrenin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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