Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama! Sevenleri hastanede ziyaret etti

Yunanistan'ın Leros Adası'nda tatil yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kayalıklara çarparak yaralandı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Bodrum'dan İstanbul'a yaralı olarak getirilen Sabancı çiftinin tedavisi özel bir hastanede sürüyor. Öğlen saatlerinde hastaneye gelen Özcan Sabancı, Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ve Ömer Sabancı çifti ziyaret etti.

Esas Holding'den yapılan yazılı açıklamada ise çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi. (DHA)



