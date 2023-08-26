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  4. Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama! Sevenleri hastanede ziyaret etti

Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama! Sevenleri hastanede ziyaret etti

26.08.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’ın Leros Adasın’da denizde kaza yapan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavileri İstanbul’da özel bir hastanede sürüyor. Çifti sevenleri hastanede ziyaret etti.

Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama! Sevenleri hastanede ziyaret etti

Yunanistan'ın Leros Adası'nda tatil yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kayalıklara çarparak yaralandı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

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Bodrum'dan İstanbul'a yaralı olarak getirilen Sabancı çiftinin tedavisi özel bir hastanede sürüyor. Öğlen saatlerinde hastaneye gelen Özcan Sabancı, Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ve Ömer Sabancı çifti ziyaret etti.

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Esas Holding'den yapılan yazılı açıklamada ise çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.  (DHA)

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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Sabancı Yunanistan'da kaza geçirdi Ali Sabancı ve eşi Vuslat Sabancı Yunanistan'da kaza geçirdi


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