Ali'yi öldürüp, çuvalla kanala atan anne- babası dahil 4 kişi tutuklandı

Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’ndeki sulama kanalında, önceki gün, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Ertan’ın, poşet içinde cesedi bulundu.

Ertan'ın, boğazı kesilerek öldürülüp, ayaklarına da taş bağlanarak, suya atıldığı belirlendi. Ailenin, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından şüphelenen polis, özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile annesi Adle Ertan’ın ifadesini aldı. Çapraz sorguya alınan Mehmet Ertan’ın, 10 Kasım'da, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’ndeki evinde tartıştığı oğlu Ali Ertan’ı boğazından bıçaklayarak, öldürdüğü belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Mehmet Ertan’ın aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye Aslan ve kızının kocası Metin Öztürk'ün, Ali Ertan'ın cesedini otomobille sulama kanalına götürüp, attığı da belirlendi. Bunun üzerine Aslan ile Öztürk de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Ertan ile ona yardım eden eşi Adle Ertan ve Rukiye Aslan ile Metin Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)



