Alibeyköy'de kasaplar ve vatandaşlar arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezinde kurbanı kesilmeyen vatandaşlar ve kasaplar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kasap vatandaşın üzerine pet şişe fırlattı. Bunun üzerine tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Vatandaş kasapların kedisine bıçak ve kemiklerle saldırdığını iddia etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Gerginlik sonrası saldırıya uğrayan vatandaşı diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

“KURBAN KESİLMEYECEKMİŞ”

Saldırıya uğradığını söyleyen Zümrüt Kılıçoğlu, “Bin 210 TL para verdim kesim parası. Kurbanı aldığımız gün verdik. Kurban kesilmeyecekmiş. Kesilmeyecek diyor. Kameraya çekince bana bıçaklarla, kemiklerle saldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

"PARAMIZLA REZİL OLUYORUZ"

Paramızla rezil oluyoruz diyen Seyfettin Memiş, “Dün akşam kesilecekti yetişmedi. Bugün geldik yetişmemiş. Saat 15.00 olmuş daha bekliyoruz. Ne zamana kadar kesilecek eti bize verecekler belli değil. Haklı olarak vatandaş isyan ediyor. Paramızla rezil oluyoruz. 750 bin lira kesim parası alıyorsun hizmet yok” dedi.