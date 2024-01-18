Alıç sirkesinin faydaları: Alıç sirkesi nasıl kullanılır, neye iyi gelir?

Alıç sirkesi, farklı yöntemler kullanılarak alıç meyvesinin fermente edilerek sirke formuna getirilmesi sayesinde elde edilen bir sirke türüdür. Sirke genel olarak asidik özelliğe sahiptir ve alıç meyvesinden üretildiği durumlarda biyolojik etkisi de artar. Sofralarda yeri olan organik alıç sirkesi, günlük hayatta da özellikle son dönemlerde sık olarak kullanılmaktadır. Kozmetikte, temizlik malzemelerinde, gıda ya da ham madde üretimlerinde de yeri olan alıç sirkesi birçok faydası bulunan bir sirkedir.

Alıç sirkesi nasıl kullanılır?

Doğada kendiliğinden yetişebilen birçok bitki gibi alıç da son derece faydalı bir meyvedir. Alıç ağacının adını verdiği meyvesi alıç sirke olarak da kullanılır. İçeriğinde yer alan yüksek orandaki C vitamini ve lif ile son derece yararlıdır. Geçmiş yüzyıllarda birçok hastalığın ve sağlık sorununun tedavi süreçlerinde de kullanılmış olan alıç sirkesi bugün de alternatif bir sağlık ürünü gibi kullanılabilmektedir.

Diğer gıda ve sağlık ürünleri gibi alıç ve alıçtan yapılan sirke de doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Aksi takdirde aslında sağlığa yararlı olan alıç sirkesinin insan sağlığını tehdit etme riski de bulunur. Tarihte Romalılar, Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından da kullanılan alıçtan, bu meyveye yapılan özütlenme ve fermente edilme işlemleri ile sirke de yapılır.

Alıç sirkesi neye iyi gelir?

Alıçtan yapılan sirke de alıç meyvesi gibi yüksek oranda antioksidan içerir. Bu nedenle en çok etkili olduğu durum bağışıklık sistemidir. Vücudu enfeksiyon oluşumundan koruma konusunda da yardımcı olan alıç sirkesi özellikle kıç mevsiminde, soğuk günlerde nezle, grip ya da soğuk algınlığına karşı olarak kullanılır.

Ayrıca alıç sirkesi sindirim sistemine, kabızlık ve ishal gibi sıkıntılara, şişkinliklere ve karın ağrılarına da iyi gelmesi ile bilinir. Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar, düzenli olarak ilaç kullanması gerekenler, alerjik bünyesi olanlar ve hamileler doktorlarına danışmadan alıç sirkesi tüketmemelidir.

Alıç sirkesi hangi hastalıklara iyi gelir?

İnsan sağlığına olan yararları ile bilinen alıç sirkesinin iyi geldiği rahatsızlıklardan bazıları şu şekildedir:

Kalp ritmini düzenleyici etkisi vardır.

Oksidatif stresi azaltır.

Kronik hastalıklardan bazılarının önüne geçer.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Safra salgısını arttırır.

Karaciğerdeki yağlanmayı azaltır.

Sindirimi kolaylaştırır.

Hormon seviyesini dengeler.

Parazit ve bakterileri yok eder.

Alıç sirkesi ne işe yarar?

Alıç sirkesi, C vitamini, flavonoidler, glukoz, sukroz ve früktoz gibi şekerler, antosiyaninler, pektin, sodyum, magnezyum, demir mineralleri barındıran, zengin bir besin değeri bulunan bir sirke türüdür. Obezite sorunlarında, diyabet hastalıklarında, bakteri enfeksiyonlarında kullandığı gibi cilt sorunlarında da kullanılabilir.

Siyah nokta sorunu yaşayan kişilere yardımcı olur ve akne oluşumunun önüne geçer. Hem ağız yolu ile hem de deriye sürülerek kullanılabilmesi mümkündür. Ancak bilinçli ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekir.

Alıç sirkesi neye faydası var?

Aynı adlı meyveden üretilen alıç sirkesinin faydaları içeriğinde yer alan vitaminlere ve minerallere göre değişiklik gösterir. Çeşitli yiyeceklerle birlikte, direkt olarak içilebildiği gibi, sürülerek de kullanılabilir.

Hem iç hem de dış organlara faydası olduğu bilinen alıç sirkesi ciltte yer alan yara izlerinin ya da lekelerin düzelmesinde, renk tonlarının açılmasında da destekleyici bir rol oynar.

Alıç sirkesi kilo verdirir mi?

A, C, B1, B2 vitaminlerini bünyesinde barındıran alıç sirkesi, idrar söktürücü ve ödem attırıcı özelliğe de sahiptir. Bu nedenle kilo vermek isteyenlere yardımcı olduğu da söylenmektedir.

Şişkinliği azaltan ve ödem atılmasına yardımcı olan alıç sirkesinin zayıflamak isteyen kişiler tarafından haftada 3 gün gibi bir formül ile tüketilmesi önerilir. Ancak yine de uzman bir doktora ya da diyetisyene danışılmadan bilinçsizce tüketilmemelidir.

Alıç sirkesi şekere iyi gelir mi?

Sindirime yardımcı olan prebiyotik liflere sahip olan alıç sirkesi, mide asidini azaltır ve sindirim enzimleri salgılayarak hazmı da kolaylaştırır. Bu yönü ile kilo vermeye yardımcı olurken kan şekerini de düzenler.

Kan şekeri seviyesini düzenleme konusunda etkili olduğu bilindiği için diyabet rahatsızlıkları olan kişilerin de tercihidir. Yine de doktor onayı ya da tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.





