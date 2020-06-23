Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

Gerek ihtiyaç gidermek için gerek hayatın stresinden biraz olsun uzaklaşabilmek için gerekse sadece bir alışkanlığı yerine getirmek için hayatın büyük bir parçası haline gelmiş olan alışveriş yapmak aslında kuralları çok iyi bilinmesi gereken bir oyundur. Bu oyunun kurallarının bilinmemesi ve yanlış oynanması binbir emekle, belki de gece gündüze katılarak türlü zahmetlerle elde edilen parayı çok daha iyi bir şekilde değerlendirebilmek varken hiçbir önemi yokmuş gibi çöpe atmakla sonuçlanabilir. Ne kadar zengin olunursa olunsun bu zenginliği koruyabilmek için bile bilinçli alışveriş nasıl yapılır sorusuna en tatmin edici cevabı verebiliyor olmak gerekir. Tabi benim zenginliğim birkaç alışveriş tekniği bilmemekle azalacak kadar küçük değil diyenler de olabilir ancak şunu unutmamakta fayda var; bilinçsiz alışveriş tahmin edilemeyecek kadar büyük kayıplara yol açabilir. Karlı Alışveriş Nasıl Yapılır? 1. Piyasa araştırması yapın Alışveriş yapmanın en önemli kurallarından biri alışveriş öncesi çok iyi bir araştırma yapmaktır. Alacağınız ürün gerçekten verdiğiniz parayı hak ediyor mu? Bu ürün diğer satıcılarda hangi fiyatlara satılıyor? Bu ürünün alınabilecek daha uygun muadilleri mevcut mu? Gibi soruların cevaplarını çok iyi araştırmak gerekiyor. Alacağınız ürünün vereceğiniz paraya değip değmeyeceğini bilmeden satıcıyla bir araya gelirseniz hiçbir kalkanınız olmadan savaşa gitmiş olursunuz. Sonuçta ürünün değerini biçecek kişi sadece satıcı değil. Alıcı cesurca bu ürün bu paraya değmez diyebilmeli ki satıcı da yaptığı gereksiz fiyatlandırmanın farkına varabilsin. Ya da alacağınız ürünün diğer satıcılarda ki satış fiyatını bilmezseniz satıcının sizin dünyanın en şanslı insanı sizmişsiniz hissine kapılmanızı sağlayıp size o ürüne en uygun fiyata sahip oluyormuşsunuz gibi satış yapabilmesi için hiçbir engel kalmamış olur. Yani biraz piyasa araştırması yapmak paranızın cebinizde kalması için çok önemli bir püf nokta olabilir.

2. Alışveriş için doğru zamanı belirleyin Her ürünün en uygun fiyata alınabileceği bir zaman dilimi mevcuttur. Burada önemli olan biraz sabretmek ve emek harcamaktır. Kışın başında yazlık kıyafet almanız etrafınız tarafından gülerek karşılansa da bir tişört almak için en uygun zaman yazlıkların mağazalar tarafından bir an önce kaldırılıp yerine yeni kışlık ürünler için yer açılması gereken zamandır. Her zaman satıcılar sizin zaaflarınızı ve hassas noktalarınızı kıymete çevirecek değil ya siz de bunu gayet normal bir şekilde aynı silahla cevaplayabilirsiniz. Burada önemli olan sabırlı olmak ve alışverişinizi önceden planlamaktır. Kışın başlangıcında kışlık mont almanız satıcıların sizden istediği şeydir ama eğer siz yaz başında bu ihtiyacınızın varlığını önceden görüp sabırla beklerseniz bir üründen yarı yarıya kar elde etmeniz mümkün olur. Ama eğer acele edip mağazaların sizi koşullandırmasına kanarsanız paranızın yarısını çöpe atmak en büyük hobileriniz arasına girebilir. 3. Alacağınız ürün hakkında detaylı bir bilgiye sahip olun Alacağınız ürün hakkında yeterli incelemeyi yapmamak ve yeterli bilgiye sahip olmamak alışveriş esnasında size çok büyük dezavantajlar sağlar. Bir ürünün özelliklerini, cinsini ve ortalama fiyatlarını bilmiyorsanız satıcı, sizin bu bilgisizliğinizden hiç zaman kaybetmeden yararlanabilir. Bir telefon almadan önce internet aracığıyla çok kısa bir süre içerisinde o telefon hakkında birçok bilgiye erişebilirsiniz. Satıya alacağınız telefon hakkında bilginizin olduğunu göstermeniz satıcıda bilinçli ve bilgisizliğinden yararlanılması imkansız müşteri olduğunuz izlenimi yaratacaktır. Alırken de alacağınız ürünü fiilen incelemek o ürünün varsa kusurlarını görmenizi ve paranızı yanlış bir tercihe yatırmamanızı sağlayacaktır.

4. Tok alıcı olun Genellikle satıcıların ''bu ürünü satmak benim için hiç önemli değil'' ya da '' nasıl olsa benden almak zorundasınız'' gibi kendince havalara girdiğine şahit olmuşsunuzdur. Bu aslında alıcıya ''burada kıymetli olan ben ve benim ürünlerim'' mesajı vermektir. Yani bu şekilde siz başka alternatifiniz yokmuş ve o satıcıya muhtaçmışsınız gibi hissederek o ürüne satıcının biçtiği fiyata koşulsuz sahip olmak isteyeceksiniz. Ama siz alışveriş öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konusunda yeterli bilgiye sahip olursanız bunu bir avantaja çevirebilirsiniz. Satıcının ''tok satıcı'' tekniğine karşı siz de '' tok alıcı'' tekniğini uygulayarak ''benim senin ürününe ihtiyacım yok ve piyasada bir çok muadil var" izlenimi verirseniz ipleri kendi elinize almış olursunuz. Bu şekilde satıcı size muhtaç olduğunu anlayıp ürünü veya hizmeti en makul fiyatla size sunmaktan başka çaresi olmadığını anlayacaktır. 5. Alışverişinizi planlayın Alışveriş öncesi ne alacağını, ne kadar alacağını ve nasıl alacağını planlamak alışverişin altın kurallarından biridir. Tam olarak bir ihtiyaç listesi çıkarmak sizin pazarlama stratejilerinden etkilenmemenizi ve sadece ihtiyacınız olan şeyleri almanızı sağlar. Plansız bir şekilde alışveriş yapmak ise ne alacağınızı net bir şekilde bilmemenizden dolayı eve gereksiz birçok ürünle dönmenize neden olur. Ve eğer şanslıysanız sadece eve döndüğünüzde bu ürünlere ihtiyacınız olmadığını fark eder, bir sonraki alışveriş için ders çıkarmış olursunuz ama birçok insan bu şansa sahip olamayıp ömürleri boyunca ihtiyacı olmayan ürünlere para harcamaktan öteye gidemiyor.

6. Nakit kullanmaya çalışın Hayatımıza kredi kartlarının girmesi ile birlikte insanlar da her şeye sahip olmanın mümkün olduğu izlenimine kapıldı. Sanki hiçbir zaman o kredi kartı borcu ödenmeyecekmiş gibi yapılan alışverişler maalesef insanların borçlar içinde zor zamanlar geçirmesi ile sonuçlanıyor. Alışveriş esnasında nakit para kullanmak somut olarak ne kadar para harcadığınızı size net bir şekilde gösterdiği için alışverişe dur deme zamanınızı size haber verir. Bütçenizin sınırlarını bilmek sizi hem birçok gereksiz şeyi satın almaktan hem de paranızın çöpe gitmesinden korur. 7. İnternetin avantajlarından faydalanın Teknolojinin gelişmesi ile birlikte alışveriş yapmak için binlerce seçenek ve mağaza bir hayli kolay ulaşılabilir bir hal aldı. Haliyle seçeneklerin fazla olması alıcının satıcıya karşı çok daha güçlü bir konum kazanmasını sağladı. Bir ürünü bir mağazadan almak yerine internet aracılığıyla binlerce mağazayı kıyaslayıp en uygun ve en kaliteli ürünü almak tüketici için hem daha kolay hem de daha karlıdır. İlla ben bir ürünü denemeden alamam diyenler için ise yol internet üzerinden de satış yapan bir mağazaya gidip ürünü denemek ve aynı ürünü internet üzerinden kampanyalı bir şekilde almaktan geçiyor. Tabii öncelikle internetten nasıl alışveriş yapılır? En uygun ve güvenli ürün nasıl alınır gibi konularda biraz araştırma yapmak gerekebilir.