Alışveriş Yaparken Para Kazanmanın 8 Püf Noktası

2. Alışveriş için doğru zamanı belirleyin

Her ürünün en uygun fiyata alınabileceği bir zaman dilimi mevcuttur. Burada önemli olan biraz sabretmek ve emek harcamaktır. Kışın başında yazlık kıyafet almanız etrafınız tarafından gülerek karşılansa da bir tişört almak için en uygun zaman yazlıkların mağazalar tarafından bir an önce kaldırılıp yerine yeni kışlık ürünler için yer açılması gereken zamandır. Her zaman satıcılar sizin zaaflarınızı ve hassas noktalarınızı kıymete çevirecek değil ya siz de bunu gayet normal bir şekilde aynı silahla cevaplayabilirsiniz. Burada önemli olan sabırlı olmak ve alışverişinizi önceden planlamaktır. Kışın başlangıcında kışlık mont almanız satıcıların sizden istediği şeydir ama eğer siz yaz başında bu ihtiyacınızın varlığını önceden görüp sabırla beklerseniz bir üründen yarı yarıya kar elde etmeniz mümkün olur. Ama eğer acele edip mağazaların sizi koşullandırmasına kanarsanız paranızın yarısını çöpe atmak en büyük hobileriniz arasına girebilir.

3. Alacağınız ürün hakkında detaylı bir bilgiye sahip olun

Alacağınız ürün hakkında yeterli incelemeyi yapmamak ve yeterli bilgiye sahip olmamak alışveriş esnasında size çok büyük dezavantajlar sağlar. Bir ürünün özelliklerini, cinsini ve ortalama fiyatlarını bilmiyorsanız satıcı, sizin bu bilgisizliğinizden hiç zaman kaybetmeden yararlanabilir. Bir telefon almadan önce internet aracığıyla çok kısa bir süre içerisinde o telefon hakkında birçok bilgiye erişebilirsiniz. Satıya alacağınız telefon hakkında bilginizin olduğunu göstermeniz satıcıda bilinçli ve bilgisizliğinden yararlanılması imkansız müşteri olduğunuz izlenimi yaratacaktır. Alırken de alacağınız ürünü fiilen incelemek o ürünün varsa kusurlarını görmenizi ve paranızı yanlış bir tercihe yatırmamanızı sağlayacaktır.