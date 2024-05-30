Alışverişten sonra şimdi de... Bulgaristan ve Yunanistan'dan Edirne'ye onun için akın akın geliyorlar

Bir dönem Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş yapmak üzere gelenlerin sayısı dikkat çeken boyuttaydı ve sık sık gündem oluyordu. Şimdi de Balkan ülkelerinden çok sayıda hasta şifa bulmak için Edirne'yi tercih ediyor. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunun 50. yılı töreninde yaptığı konuşmada, fakültenin bölgenin en önemli sağlık merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra birçok Balkan ülkesinden de hastanın tedavi için Edirne'yi seçtiğini belirten Tabakoğlu, "Almanya'nın ortasına kadar böyle bir sağlık kuruluşu yok. 112'si profesör olmak üzere 873 doktorumuz, 2 bin 71 çalışanımız var. Üniversitenin tamamında 5 bin kişi çalışıyor ama Tıp Fakültesi'nde 3 bin kişi çalışıyor. Ne kadar büyük bir özgül ağırlığı olduğunu buradan anlayabiliriz. 117 yoğun bakım yatağı ile bölgemize hizmet veriyoruz." dedi.

Tabakoğlu, uluslararası hasta sayısının da her geçen gün arttığını dile getirdi.

"EN ÇOK KOSOVA, BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN'DAN HASTA GELİYOR"

Balkan ülkelerinden en çok Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan'dan hasta geldiğini ifade eden Tabakoğlu, "2023 yılında 3 bin 92 uluslararası hasta geldi. 2024'ün ilk 4 ayında 537 uluslararası hasta geldi. Bu rakamlar uluslararası hasta birimine başvuranlar. Başvurmadan kendisi gelenlere bakarsanız bu rakam 10 bine ulaşıyor. Trakya Üniversitesi her alanda gözle görülür bir aşama sağladı. Üniversitenin bu hızlı gidişinin lokomotifinin de Tıp Fakültesi olduğunu söylemek isterim. Birçok anlamda öncülük ediyor. 50. yaş günü kutlu olsun." diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, 1974 yılında kurulan fakültenin tarihsel süreci hakkında bilgi verdi.

Fakültenin, Edirne Tıp Fakültesi olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İstanbul’da faaliyete başladığını belirten Akata, "Fakültemiz 1000 yataklı hastanesiyle çoğunluğu Balkan ülkelerinden gelen uluslararası hastalara sağlık hizmeti veren bir tıp fakültesi haline gelmiştir. Bu büyük eserde emeği geçen ve bu günlere gelmemizi sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası'nın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde konser verdiği tören, akademik yükselme gösteren öğretim üyelerine belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı. (AA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





