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  4. Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu: Bilge ve mert Türk halkı bir kez daha destan yazdı

Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu: Bilge ve mert Türk halkı bir kez daha destan yazdı

15.07.2024 10:46
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Aliyev mektubunda "Azerbaycan halkı ve devleti bu ihaneti ilk dakikalardan itibaren şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye devletinin ve halkının yanında yer almıştır. Bu, sevinç ve üzüntülerimizi paylaştığımız Türkiye'ye olan kardeşlik ve vefa borcumuzdu" ifadelerini kullandı.

Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu: Bilge ve mert Türk halkı bir kez daha destan yazdı

Aliyev mektubunda, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtti.

Menfur darbe girişiminin kardeş Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, demokratik temellerine ve hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Aliyev, bilge ve mert Türk halkının devlet ve demokrasi uğruna mücadele ederek ve göğsünü siper ederek bir kez daha kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.

Aliyev, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türk halkının dayanışmasının, mücadelesinin ve milli birliğinin sembolü olarak daima yaşayacak ve yüzyıllar geçtikçe daha büyük bir gururla anılacaktır." ifadesini kullandı.

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"BU, SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ TÜRKİYE'YE OLAN KARDEŞLİK VE VEFA BORCUMUZDU"

Darbe girişiminin önlenmesinde Erdoğan'ın büyük rolünün olduğunu, Türk halkının onun etrafında birleşerek devletine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirten Aliyev, "Azerbaycan halkı ve devleti bu ihaneti ilk dakikalardan itibaren şiddetle kınamış ve her zaman olduğu gibi kardeş Türkiye devletinin ve halkının yanında yer almıştır. Bu, sevinç ve üzüntülerimizi paylaştığımız Türkiye'ye olan kardeşlik ve vefa borcumuzdu." ifadelerine yer verdi.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarılması yönündeki ortak çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İlham Aliyev 15 temmuz
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