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  4. Aliyev'in cumhurbaşkanlığı adaylığı resmen onaylandı

Aliyev'in cumhurbaşkanlığı adaylığı resmen onaylandı

30.12.2023 17:34 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) Azerbaycan'ın mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in adaylığını onayladı. Aliyev, 7 Aralık'ta erken seçim yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Aliyev'in cumhurbaşkanlığı adaylığı resmen onaylandı

İlham Aliyev’in cumhurbaşkanı adaylığı tescil edildi. Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından bugün yapılan toplantıda 7 Şubat 2024’te yapılacak erken cumhurbaşkanı seçimlerine katılmak için başvuran YAP Genel Başkanı İlham Aliyev’in adaylığı kabul edildi. MSK, şu ana kadar 15 kişinin cumhurbaşkanı adaylığını onayladı.

alici

YAP ALİYEV'İ ADAY GÖSTERMİŞTİ

Azerbaycan’da Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), 7 Şubat 2024’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için partinin Genel Başkanı İlham Aliyev’i aday göstermişti. YAP’ın başkent Bakü’de 15 Aralık’ta düzenlediği olağan kongresinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oy birliğiyle YAP’ın cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

SEÇİM ERKENE ALINMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024’te yapılmasına ilişkin kararnameyi 7 Aralık’ta imzalamıştı. Kararnamede, Anayasa’nın 101. maddesine dayanarak, Seçim Kanunu’nun 179. maddesine uygun olarak karar alındığı belirtilmiş ve Merkezi Seçim Komisyonu tarafından seçimlerin 7 Şubat 2024’te ve Seçim Kanunu’nda belirlenen usule uygun olarak yapılması talimatı verilmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Azerbaycan İlham Aliyev
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