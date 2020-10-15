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Aliyev: Türk yapımı İHA'larla Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında sahip oldukları insansız hava araçlarının (İHA) etkisinin kanıtlandığını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sadece Türkiye'den aldıkları İHA'larla Ermeni ordusunun 1 milyar dolar tutarındaki teçhizatını imha ettiklerini vurguladı.

Aliyev: Türk yapımı İHA'larla Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik

France 24 televizyonuna demeç veren Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan'a tedarik ettiği İHA'ların Dağlık Karabağ'da süren çatışmalardaki rolünü anlattı.

Aliyev, "Bunlar çok modern ve gelişmiş silahlar. Sadece Türkiye'den aldığımız İHA'lar yardımıyla Ermeni ordusunun 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik. Bildiğiniz üzere, elbette diğer ülkelerin İHA'larını da kullanıyoruz" dedi.

Azeri ordusunun topçu silahları ve geniş yelpazede askeri teçhizat kullandığının altını çizen Aliyev, envanterlerinde koyulan hedeflere ulaşmaya yetecek sayıda İHA bulunduğunu da vurguladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanlarını, Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova'ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 00.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor.

Hem Ermenistan hem Azerbaycan, Karabağ için nihai bir çözüm bulunması çağrıları yapıyor. Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.


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